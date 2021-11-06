更名後又有新招！Meta計劃開設首家零售商店 成為元宇宙的現實入口

《紐約時報》報導，Meta (FB-US) 為了打開元宇宙市場，正討論開設第一家零售店。

該公司為了開拓元宇宙市場，一週前自臉書更名為 Meta，現在進一步討論開設首間零售店的議題，旨在展示虛擬實境 (VR) 耳機和電話會議小工具等設備，這些設備可以讓使用者透過臉書平台進行視訊通話，但目前這些商店還沒有預定的開業日期，且根據報導，仍有取消的可能。

Meta 欲將業務重點轉移到構建一個虛擬世界，即元宇宙的概念，用戶可以在其中進行社交、工作和娛樂。Meta 需要藉由在現實世界開設零售商店來展示其在虛擬世界中的能力。

臉書銷售多種實體產品，例如 Oculus Quest 虛擬現實耳機 (即將更名為 Meta Quest)，可以放置在零售商店讓大眾在購買前有機會一窺元宇宙。另外，該公司也販售 Facebook Portal 視訊聊天設備，這兩項產品已經在百思買 (BBY-US) 等零售通路鋪貨。

據報導，Meta 計劃在美國加州 Burlingame 開設零售旗艦店，因為 Meta 在該處已設有 Reality Labs 辦公室。報導稱，在更名前，該公司已經決定將該零售地點命名為「臉書商店」。

蘋果 (AAPL-US) 這類大企業也在零售商店中締造成功；谷歌 (GOOGL-US) 近期也開設了第一家門市。然而，微軟 (MSFT-US) 則在去年放棄零售商店，專注於網路商店。