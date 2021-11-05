挾AI、元宇宙等關鍵技術優勢 輝達市值狠甩波克夏穩坐美股第七大

自臉書 (FB-US) 舉元宇宙大旗更名為 META 後，元宇宙話題正式引爆，GPU 領導廠商 Nvidia (輝達)(NVDA-US) 一夕成為市場擁簇對象，市值暴增衝上 7450 億美元 (以下同)，狠甩波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 6515 億元，成美股市值第七大；實際上，輝達憑藉著技術實力早已在 AI、雲端等高速成長領域站穩腳步。

臉書宣布改名 META，未來營運將以元宇宙為主、社群媒體為輔，科技巨擘的宣示，讓元宇宙題材在資本市場上快速蔓延，而作為圖像處理關鍵廠商的輝達，更大獲市場青睞。

輝達周四 (4 日) 盤中股價狂飆至 313.65 美元，寫下歷史新高價，終場漲幅 12% 至 298.01 美元，市值衝上 7450 億美元，持續拉開與市值 6515 億美元的波克夏海瑟威的距離。

不過，元宇宙僅是輝達成長趨勢中的一小部分，輝達憑藉技術實力，在 AI 演算法、資料中心、雲端運算以及自駕車等領域發展多年，輝達長期著墨這些高速成長領域，更是市值水漲船高的關鍵之一。

元宇宙實現關鍵 - CloudXR

輝達在 2019 年推出 CloudXR 系統，目的在解決以往採用連接線頭的 VR 裝置不方便性，還有獨立 VR 的疲弱體驗，而輝達推出的 2.0 版，更能憑藉 5G 網路的普及，讓系統在使用獨立設備時，兼顧優異畫質 (解析度 3024x1680) 與低延遲 (低於 20 毫秒)。

值得注意的是，在雲端運算普及下，採用輝達 RTX 繪圖技術的混合實境 (XR) 設備，使用者能藉由 5G 享受高畫質體驗，除臉書的 Oculus 裝置外，微軟、谷歌、亞馬遜的 AWS、宏達電 (2498-TW) 的 VIVE 平台都已採用此技術。

挾雲端、AI 運算與自駕技術優勢

雲端應用已在美國科技業日漸普及，大企業不再需要花費大筆資金建置資料庫外，面對巨量資料，輝達雲端 GPU 能直接快速處理資料視覺化，讓 AWS、谷歌、IBM 等雲端服務商還能給予其客戶更多高附加價值的服務。

另外，輝達還推出 DGX 工作站，有利企業能在不需要全面升級配備下便可使用 AI 人工智慧超級電腦，並運用 GPU 與套件來加速機器學習效率。

輝達在獨立 GPU 市場地位仍難以撼動，據研調 IDC 統計，今年第一季輝達 GPU 出貨占比 81%，AMD (AMD-US) 為 19%，英特爾 (INTC-US) 則才準備進入獨立 GPU 市場。

另外，輝達還將 AI 超級電腦導入機器人、無人機，加強邊緣運算運用，並提供高效能運算 (HPC) GPU ，滿足建築、能源、金融建模等產業視覺化需求；車用領域方面，輝達也提供 DRIVE AGX 平台處理大量感測器資料，並能流暢訓練模型與模擬路況。