美CDC正式核准5到11歲兒童施打輝瑞BNT疫苗 最快3日啟動

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 2 日宣布，建議 5 到 11 歲的兒童施打輝瑞 BNT 的 COVID-19 疫苗。最快從 3 日開始，美國將針對該年齡層展開疫苗接種。

美國 CDC 的顧問群，一致表決通過 5 到 11 歲兒童接種輝瑞 BNT 的 COVID-19 疫苗，他們認為兒童施打該疫苗的好處勝過風險。CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 已在 2 日晚間正式簽署批准，把占美國整體人口 9%、共 2800 萬名的 5 至 11 歲兒童，都納入接種對象。

5 到 11 歲兒童的施打劑量只有 10 微克，是 12 歲以上的 1/3，兩劑疫苗接種須間隔 3 個星期。一項以 2250 人對象的臨床實驗顯示，輝瑞疫苗在該年齡層的防護效力達 90.7%。

美國當局表示，已經確認擁有施打所需的全部劑量，一開始將先供應 1500 萬劑，接種地點包括 2.5 萬家的小兒科，以及藥局、學校和地區醫療中心等地點。

美國 CDC 表示，全美有超過 190 萬名 5 到 11 歲兒童遭 COVID-19 感染，而其中還不包含無症狀案例，因此實際確診人數可能更多。未來該族群疫苗施打率提高之後，不僅能降低學童的感染機率，學校也可重啟教學，還可望減少傳染給成人的機會。

此外，輝瑞也正對 5 歲以下幼童進行疫苗接種的臨床實驗，預計在 2021 年底或 2022 年初就有結果。莫德納則在於 10 月下旬表示，在針對 6 到 11 歲兒童實施的臨床實驗中，已確認疫苗接種可提供有效防護力。