〈美股盤後〉非農數據靚麗 疫苗股兩樣情 美股再刷新高

週五 (5 日) 美國 10 月新增非農數據靚麗、輝瑞新冠口服藥試驗數據帶來好消息，皆提振華爾街追高意願，旅遊股歡欣鼓舞，疫苗股呈現兩樣情，美股四大指數再登新高。

標普本週漲幅達 2%，創自 6 月以來的最佳週表現，那指本週漲幅達 3.1%，這是自 4 月以來的最佳單週表現，道瓊週漲幅則為 1.4%。

經濟數據，美國 10 月非農新增就業 53.1 萬，失業率降至 4.6%，反映美國就業增速在夏季放緩後於 10 月迎來反彈。

政經消息方面，美國聯準會主席鮑爾的四年任期將於 2022 年 2 月屆滿，週五 (5 日) 傳出前一日美國總統拜登會面鮑爾以及 Fed 唯一民主黨籍的理事布蘭納德 (Lael Brainard)，但目前拜登尚未有最終定案。

美中焦點話題，早前美媒報導，即將舉行的美中元首虛擬峰會上，雙方可能達成重開領事館和放鬆簽證限制等具體成果，目前白宮與中國皆回應，美中沒有考慮重新開放已關閉的領事館。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.48 億例，死亡數突破 503 萬例，美國仍是受創最重的國家，歐洲疫情惡化，中國新一波疫情波及逾半省份。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 203.72 點，或 0.56%，收 36,327.95 點。

那斯達克指數上漲 31.28 點，或 0.2%，收 15,971.59 點。

標普 500 指數上漲 17.47 點，或 0.37%，收 4,697.53 點。

費城半導體指數上漲 40.8 點，或 1.10%，收 3,756.6 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健獨弱，能源、工業和公用事業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟下滑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.36%；Meta (FB-US) 上漲 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.11%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 5.37%；Visa (V-US) 上漲 3.78%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.14%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.41%；Merck (MRK-US) 暴跌 9.86%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.21%；AMD (AMD-US) 跌 0.84%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.10%；美光 (MU-US) 漲 0.94%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.43%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.16%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.01%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.28%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36% 至每股 151.28 美元。蘋果聘用特斯拉人工智慧軟體開發主管 CJ Moore，強化自動駕駛汽車業務。

蘋果聘用特斯拉人工智慧軟體開發主管 CJ Moore (圖片：Appleinsider)

McAfee (MCFE-US) 暴漲 20.04% 至每股 25.46 美元。外媒傳出防毒軟體公司「McAfee」與 Advent 和 Permira 洽談私有化事宜。

輝瑞 (PFE-US) 暴漲 10.86% 至每股 48.61 美元。輝瑞公布新冠口服藥中期試驗結果，顯示此藥物能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到 89%，但此消息重擊輝瑞競爭對手。

經濟數據

美國 10 月新增非農就業報 53.1 萬人，預期 45 萬人，前值自 19.4 萬人至 31.6 萬人

(圖片：Zerohedge)

美國 10 月失業率報 4.6％，預期 4.7%，前值 4.8%

美國 10 月平均每周工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.9％，預期 4.9%，前值 4.6%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 10 月勞動參與率報 61.6％，前值 61.6%

華爾街分析

Cornerstone Wealth 首席投資長 Cliff Hodge 表示，由於非農就業人數超預期，市場對此感到鼓舞，各產業都有廣泛的獲益，製造業是一個真正的亮點。

ZEGA Financial 執行長 Jay Pestrichelli 表示，週五非農就業報告顯示勞動力市場足夠穩固，聯準會有理由每月減少購債 (taper) 規模。一些投資者今年以來都在擔心，一旦 Fed 收手退場，股市將如何表現。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，勞動力市場復甦已重回正軌，但實現最大就業化仍需要數月時間。除了輝瑞口服藥新聞之外，強勁非農應會緩解一些供應鏈問題。

Schroders 基金經理 Remi Olu-Pitan 稱：「美股可能會持續出人意料地發展，我相信股票將能夠承受短期債券的波動，但如果明年 10 年期美債殖利率上升，市場可能會變得動盪不安。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主