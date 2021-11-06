分析師：交易沙漠中 股神旗下波克夏將持續執行庫藏股

《華爾街日報》週五 (5 日) 報導，股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 今年仍未有重大收購，華爾街料波克夏持續執行庫藏股計畫。

隨著美股屢創新高，巴菲特指標指標週五來到 210.88%。巴菲特長期希望，未來可以有機會進行「大象等級」(elephant-sized) 的併購案，但重點就是太貴了，因此旗下波克夏轉向買回自家股票。

有「大盤溫度計」之稱的「巴菲特指標」是分析師們用來衡量目前金融市場的重要參考，計算方式為所有「股票的總市值」除以「國內生產毛額」。巴菲特指標可用作判斷整體股市價格是否過高或是低估，理論上合理區間是介於 75%~90%，超過 120% 則代表股市遭到高估。

波克夏 2021 年前 6 個月斥資 126 億美元回購股票，波克夏第一季庫藏股為 66 億美元，第二季庫藏股金額有 60 億美元。

Edward Jones 的分析師 James Shanahan，稱 7 月的前幾週，回購總額約為 17.5 億美元，由於波克夏回購自家股票的價格，可能仍低於波克夏的企業內在價值，預期巴菲特在第三季保持這個庫藏股速度。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 研判，最終波克夏可能會在必需消費品和工業股中找到便宜貨，這兩個產業今年的股價表現落後於大盤。

巴菲特在年度股東大會上曾提到庫藏股的做法，他解釋：「從本質上講，當其他合夥人希望你再投資時，這是一種將現金分配給那些想要現金的人的方式，也是一種儲蓄工具。如果一家企業有四個老闆，其中有一個人想要現金，只有兩種方法可以做到。我們可以給四個人都支付股息，但若其中有三個人不想這樣做，我們可以以公平的價格回購股票」

巴菲特掌舵的波克夏海瑟威本周末將公布財報 (圖片：AFP)

巴菲特稱：「絕大多數人希望我們把這筆錢再投資，他們更關心的是，我們是否能找到與這筆錢有關的東西，這 1000 億美元什麼的。他們希望看到我們收購另一家企業，但他們不介意我們提高對當前業務的興趣。」

週五波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 收紅 0.21% 至每股 434,000 美元，今年迄今已上漲 26.34%，同期標普 500 指數上漲 24%。

波克夏將於美東時間週六公布最新財報，根據 S&P Global Intelligence 數據顯示，分析師預計波克夏 A 股每股純益為 4,493.33 美元，高於上年同期的 3,224.74 美元，波克夏 B 股每股純益均估值為 2.93 美元。

Gabelli Funds 投資組合經理 Macrae Sykes 預測，波克夏應該報告其大型鐵路和能源業務的強勁業績。波克夏旗下眾多事業，房屋建築商 Clayton Homes、波克夏汽車和 NetJets 可能擁有出色的季度表現。龐大的保險業務應該會受益於經濟走強，但今年颶風季節損失一定程度上抵消其獲益。