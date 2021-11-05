全球收緊流動性對抗通膨巨獸 超級央行周重點一次看懂

本周為超級央行周，美國、英國、澳洲等重量級央行召開利率決策會議，面對通膨巨獸來勢洶洶，聯準會 (Fed) 一如預期縮減購債規模，許多國家 QE 陸續退場，甚至祭出升息手段，不過，英國央行意外未收緊貨幣政策，引發市場質疑，《鉅亨網》整理出全球主要央行近期在利率決策會議上，分別做出哪些決議與論調，讓讀者一文看完快速掌握重點。

英國

英國央行利率決策會議 4 日出爐，維持政策利率 0.1% 不變，11 月央行資產購買規模 8750 億英鎊、11 月央行企業債購買規模 200 億英鎊，均無變動，跌破市場眼鏡，導致英鎊兌美元重摔，創 1 年多新低。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 上月曾表態，將採取行動抑制不斷升溫的通膨，不過，此次會議上，9 位官員中有 7 位表示現階段應維持利率不變，須等待更多勞動力市場數據變化較有利評斷，但強調若經濟如期復甦，未來幾個月內仍可能進行升息。

美國

美國聯準會最新聲明符合先前暗示與市場預期，11 月稍晚啟動每月縮減購債 150 億美元，12 月中旬購買速度將降至每月 600 億美元公債和 300 億美元 MBS，預計 2022 年 7 月左右結束 QE。

主席鮑爾重申通膨暫時性論調，隨著疫情大流行消退，供應鏈瓶頸緩解，就業增長將回升，通膨就可望從高點回落，時間點估落在明年第二、三季。Fed 將保持警惕，並在必要時採取措施將通膨率推回 2% 的目標。

Fed 強調，投資者不應將 Taper 視為升息即將到來的訊號，鮑爾提及，我們認為可以保持耐心，讓經濟持續復甦，勞動力市場恢復，「現在不是升息的好時機」，若收緊政策，恐阻礙就業市場未來可能的成長。

歐洲

歐洲央行 (ECB) 決議，主要再融資利率、邊際貸款利率和存款利率按兵不動，分別維持在 0%、0.25% 和 -0.5% 不變，且重申繼續執行購債計劃。

聲明指出，資產購買計劃 (APP) 淨購買量將繼續以每月 200 億美元進行，同時持續執行總規模 1.85 兆歐元的疫情緊急購債計劃 (PEPP)，至少到明年 3 月底，或是央行判斷疫情危機解除為止。

不過，理事會指出，相較於今年第二季和第三季，PEPP 的淨資產購買步伐可適度放緩，以維持有利的融資條件。

ECB 總裁拉加德近期談話指出，受到通膨前景不確定性、海外市場對歐元區利率政策前景的溢出效應，以及疫情後資產購買調整等問題影響，市場利率在過去幾周有所上升。她重申，高通膨在很大程度上為暫時的，中期通膨前景仍疲軟，明年不太可能滿足升息的三大條件。

澳洲

澳洲央行 (RBA) 11 月 2 日公布利率決議，基準利率維持在 0.1% 的歷史低點不變，並持續每週購買 40 億澳幣的政府債，至少到明年 2 月中旬。然而，澳洲央行宣布放棄公債殖利率目標，並表示在現今通膨快速上升的情況下，不排除較原先預期的 2024 年更早升息。

市場原先對於澳洲央行鷹派的期待更高，不過，澳洲央行總裁 Philip Lowe 會後聲明表示，理事會仍保持耐心，升息條件還會需要一段時間才會達到。

紐西蘭

紐西蘭央行 10 月 6 日宣布升息 1 碼，基準利率由 0.25% 調高到 0.5%，為 7 年來首度升息，然而，紐西蘭失業率第三季降至近 14 年來最低水準，加上疫情干擾，外國勞動人口下降，促使薪資上漲，推升通膨壓力，市場預期紐西蘭 11 月底有可能再度升息。

加拿大

加拿大央行今年 4 月率先行動，成為全球首個縮減購債的主要國家，此次利率決策會議將基準利率維持在 0.25% 不變，符合市場預期，同時宣布 11 月起結束量化寬鬆 (QE)，並透露升息時間可能從先前預期的 2022 年下半年，提前到 2022 年中期的某個時候，以避免高通膨擔憂。

巴西

新興國家通膨拉警報，巴西央行 10 月 27 日一口氣升息 6 碼，為近 20 年來最大調幅，理由是波索洛納政府正推動擴大社福支出的法案，以爭取明年連任，恐讓已經失控的通膨進一步升溫。巴西自今年 3 月以來累計升息 23 碼，央行更預告，12 月不排除再調升 6 碼。

俄羅斯

為了緩解巨大的通膨壓力，俄羅斯央行 10 月 22 日意外升息 3 碼，遠超出市場預期，今年以來已 6 度升息，累計升幅達 13 碼，央行聲明稱，若情勢發展符合基本預期，未來不排除進一步升息。

新加坡

新加坡央行 10 月 14 日決議收緊貨幣政策，跟進南韓、紐西蘭等亞太國家的腳步，金融管理局將星元的斜率從原先的 0 微幅調升，引導星元走向升值，以緩解進口成本壓力，上回收緊銀根是在 2018 年 10 月。