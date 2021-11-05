〈財報〉Pinterest Q3營收獲利優於預期 但MAU下降 盤後漲近4%

圖片社交網站 Pinterest (PINS-US) 週四 (4 日) 公布第三季財報，雖然每月用戶人數下降，但獲利營收優於預期。

Pinterest 交易時間收逾一年低點，盤後受財報激勵一度上漲 6%，爾後漲幅收斂至 3.8%。

第三季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年增 43% 至 6.33 億美元 vs. 6.309 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

調整後 EPS：28 美分 vs. 23 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：與去年同期持平在 9400 萬美元

每月活躍用戶人數 (MAU)：4.44 億人 vs. 4.60 億人 (StreetAccount 調查的共識預期)

平均每位用戶營收 (ARPU)：年增 37% 至 1.41 美元 vs 1.38 美元 (StreetAccount 調查的共識預期)

Pinterest 表示，MAU 較第二季公布的 4.54 億人下降 2%，為連續第二季下降。

Pinterest 表示，截至 11 月 2 日，其美國 MAU 約為 8900 萬。全球 MAU 總計 4.47 億，分別較 2020 年第四季下降 9% 和 2.6%。

Pinterest 預期，第四季營收年成長百分比落在「偏高的十多百分比 (17%-19%)」，低於分析師預期。根據 Refinitiv 調查，分析師共識預期為營收年增 23.9%。

Pinterest 監管文件中指出，由於疫情相關因素，包括供應鏈問題、大宗商品價格上漲和勞動力短缺，廣告商在 Pinterest 服務上投放廣告的意願波動。該公司也提及，隨著疫情限制開始放寬，已經發現且可能持續看到用戶參與度、增長和保留率的下降。

Pinterest 指出，蘋果 (AAPL-US) 的 iOS 隱私變更已衝擊到公司追蹤平台外用戶行為的能力，以及將這些互動與平台上的廣告連結起來的能力。

雖然 Pinterest 並未提供蘋果 iOS 隱私變更帶來的財務衝擊具體數據，但其他社交媒體平台如 Snap (SNAP-US) 和臉書 (FB-US) 均曾提到，最新一季業績表現受此拖累。

Pinterest 沒有提及關於可能被 PayPal (PAPL-US) 收購的報導。據報導，PayPal 上個月針對收購 Pinterest 進行磋商，但 PayPal 隨後否認。