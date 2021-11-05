Dish Network用戶數下滑+5G佈建遙遙無期 股價重挫近14%

衛星電視供應商 Dish Network (DISH-US) 周四 (4 日) 表示，該公司用戶數大幅下滑，且未提任何 5G 網路建置新進展，引發市場擔憂 5G 布局進程恐大幅落後，股價一度跌逾 15%，創 19 個月來最大跌幅。

Dish Network 表示，第三季付費電視用戶下滑 13000 人，電視總用戶數減少到 1098 萬，移動無線服務 Dish Wireless 則損失 12.1 萬用戶。

Dish Network 曾坦言，要轉型為移動網路供應商實屬不易，願意投資 100 億美元進行投資；目前該公司已與 AT&T 達成 50 億美元的網路共享協議，以及數十億美元規模的電信塔長期租賃。

不過，MoffettNathanson 分析師 Craig Moffett 表示，目前仍不清楚 Network 投資的 100 億美元建置預算是否合理。另外，Dish Network 今年早些時候推出的 5G 網絡商業服務計畫，現階段進展仍遙遙無期。

Dish Network 在多重利空影響下，股價周四一度暴跌 15%，創下 2020 年 3 月以來最嚴重的盤中跌幅，終場該股下跌 13.95% 至 37.08 美元。

Dish Network 高層在財報電話會議中表示，目前仍努力將網路端主要軟體與天線端軟體整合。