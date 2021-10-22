Nvidia推雲端電玩會員 激勵AMD上漲

Nvidia 宣布推出新款高階雲端電玩串流產品，採用 AMD 的中央處理器 (CPU)，激勵 AMD 週四股價上漲。

AMD (AMD-US) 週四上漲 2.53%，收 119.33 美元，盤後續揚 1% 以上。Nvdia 週四上漲 2.66%，收 226.92 美元。

Nvidia (NVDA-US) 表示，其 GeForce NOW RTX 3080 雲端電玩會員每半年收費 99.99 美元，可以 高達 1440p 分辨率、120fps (每秒播放 120 個影格) 在 PC 和 Mac 上串流電玩。

這兩家公司表示，AMD 的 Ryzen Threadripper PRO 處理器可支援超過 39 PetaFLOPS 的繪圖效能。Nvidia 表示，全體遊戲玩家下週將開放預購 GeForce NOW RTX 3080 會員資格。

GeForce NOW 副總裁兼總經理 Phil Eisler 表示：「AMD 的 Ryzen Threadripper PRO 處理器為這世代的電玩工作負載提供了最佳的 CPU、記憶體和輸入 / 輸出效能，可為電玩遊戲者帶來效能上的巨大飛躍。」

目前像 GeForce Now 這樣的雲端服務，讓用戶透過網路連上 Nvidia 的電玩伺服器，仍是電玩產業的小眾市場。亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 均利用其雲端電玩基礎設施，在此領域上投資。

Nvidia 的產品可讓不想花錢購買高端顯卡的消費者提供高端效能。

除了 Nvidia 宣布的消息，Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 週四報告預期，AMD 下週二預計公布的第三季業績將達到或超越分析師預期，而其紮實的業績結果將主要由 AMD 的伺服器業務推動。

然而，與近來幾季不同的是，他認為 PC 市場放緩可能會讓 AMD 無法調升全年營收預測。

「我們預期，額外的供應和增加的市場份額，將有助於 AMD 超越產業趨勢。」