輝達受惠元宇宙商機 市值超越波克夏成美國第七大上市公司 

輝達 (Nvidia) 股價近期因元宇宙商機而上漲，周二 (2 日) 成為美國第七大上市公司，首次超越波克夏海瑟威。

FactSet 數據顯示，輝達 (NVDA-US) 周二收盤上漲 2.2% 至每股 264.01 美元，市值達到 6600 億美元，超越波克夏 (BRK.B-US) 的 6524 億美元，後者當日上漲 0.6% 至每股 287.93 美元。

輝達過去一年來漲逾一倍，10 年來漲幅更逼近 7500%，相較之下，波克夏同期漲幅分別為 40% 和 270%。

從去年 3 月疫情谷底算起，輝達市值迄今增加將近 5300 億美元，比英特爾 (INTC-US) 和博通 (AVGO-US) 的總市值還多，只略低於台積電 (TSM-US) 目前約 5530 億美元的市值。

輝達有望成為臉書 (FB-US) 發展元宇宙的受惠者。臉書最近改名為 Meta，並在上周公布最新財報時，把明年資本支出大幅提高 66%，未來將把發展重點放在人工智慧 (AI) 和機器學習，以強化使用者推薦和廣告功能。

輝達近期表現也跑贏大盤，過去三個月上漲 33.7%，同期間費半指數漲 5.1%，標普 500 指數漲 5.6%。