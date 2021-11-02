〈紐約匯市〉美元走軟 投資人防Fed意外偏鴿調整倉位 

美元對一籃子貨幣周一 (1 日) 走軟，從上一交易日的逾四個月最大單日漲幅冷卻，市場正在為本周將登場的聯準會 (Fed) 貨幣政策會議做準備。

本周市場聚焦澳洲、美國和英國央行的政策，而 Fed 預料會宣布縮減刺激，此因素是近期推升美元的主因。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.321%，報 93.894。

DXY 上周五跳漲 0.8%，是 6 月中旬以來最大漲幅，因數據顯示，Fed 青睞的通膨指標——核心個人消費支出 (PCE) 物價指數——年增 3.6%。

BK 資產管理公司外匯部門執行董事 Boris Schlossberg 說：「美元最近幾天上漲很多，我認為 (美元的回檔) 只是這幾天聯邦公開市場委員會 (FOMC) 開會前，交易員正在調整一些倉位，以預防 Fed 相對鴿派的發言。」

他說，Fed 周三的決策聲明仍有很高機率試圖淡化通膨升溫，盡可能堅守通膨暫時論，因為官員可能還不太想真正緊縮政策。

通膨增溫已使一些投銀對 Fed 升息預期提前，最早可能 2022 年 7 月就會升息，之前的預測是 2023 年第 3 季。根據芝商所的期貨數據，貨幣市場押注 Fed 在明年 6 月前有 50% 機率升息 1 碼 (25 個基點)，機率從前一個月預測的 15% 大幅提高。

歐元變動不大，兌美元微升 0.03% 至 1.16045 美元，上周五曾貶至 1.1535 美元，是 10 月 13 日以來最低。

避險基金經理人任永力 (Stephen Jen) 說，匯市似乎對歐洲央行 (ECB) 的立場預期過於鷹派，對 Fed 卻又過度鴿派。他說：「匯市仍有大量歐元多頭部位，我認為歐元兌美元在未來幾個月、甚至幾季都將脆弱。」

澳幣兌美元貶值 0.01% 至 0.7518 美元，從上周的將近四個月高點下滑。澳洲準備銀行 (RBA，央行) 周二稍晚將公布貨幣政策。

英鎊兌美元走軟，因英國央行 (BOE) 政策立場充滿不確定性，且英國脫歐後，與法國的補漁權爭議正在升級。

市場人士大多預期 BOE 周四升息 15 個基點至 0.25%，但也有一些人認為 BOE 可能按兵不動，同時繼續發表鷹派言論。

截至周二 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格：