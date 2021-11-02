美元獲利回吐 人民幣中間價跳升約200基點

美元指數周一出現大漲後的獲利回吐而下滑，刺激周二 (2 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 183 基點，報 1 美元兌 6.4009 人民幣。

上周五美元指數上漲 0.8%，這是自 6 月中旬以來的最大單日漲幅，主要受到聯準會青睞的通膨指標核心個人消費支出指數上漲 4.4%，這強化市場對明年年中升息的預期。

芝加哥商品交易所 (CME) 的期貨數據顯示，市場認為聯準會明年 6 月升息 25 個基點的可能性為 50%，而一個月前只有 15%。

Eurizon SLJ Capital 的對沖基金表示，外匯市場對歐洲央行的態度似乎過於鷹派，而對聯準會的態度似乎過於鴿派。目前現貨市場中有大量歐元多頭部位，但 Eurizon SLJ Capital 分析師認為歐元兌美元在未來幾個月和幾個季度仍將很脆弱。

此外，澳洲央行也將在今日宣布利率決議，市場對澳洲央行在 2024 年之前不會升息的看法提出質疑。

離岸人民幣在美國盤時段反彈回升 67 基點後，早盤保持在平盤約 1 美元兌 6.40 人民幣附近震盪整理。截至上午 09:52 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.397 人民幣，小貶 27 基點，幅度 0.04%。

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4006 人民幣，貶值 29 基點，幅度 0.04%。

