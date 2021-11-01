限電限產衝擊 中國10月製造業PMI跌至49.2 不如預期

周日 (31 日) 中國公佈 10 月份製造業 PMI 為 49.2，預期 49.7，前期 49.6；非製造業 PMI 為 52.4，預期 53，前值 53.2；綜合 PMI 為 50.8，前值 51.7。

中國統計局表示受到電力供應緊俏，以及部份原物料價格位居高檔等因素影響，導致 10 月份製造業 PMI 進一步下滑。而在調查的 21 個產業中，只有 9 個超出臨界點，比前一個月下滑 2 個。

從企業規模看，大型企業製造業 PMI 為 50.3%，比前一個月下滑 0.1 個百分點，保持在臨界點之上；中型企業製造業 PMI 為 48.6%，比前一個月下降 1.1 個百分點，低於臨界點；小型企業製造業 PMI 為 47.5%，與前一個月相同，持續低於臨界點。

製造業 PMI 分類指數：

生產指數為 48.4%，比前一個月下降 1.1 個百分點，顯示製造業生產活動減緩。

新訂單指數為 48.8%，比前一個月下降 0.5 個百分點，表示製造業市場需求有所下滑。

原物料庫存指數為 47.0%，比前一個月下降 1.2 個百分點，意味製造業主要原物料庫存量繼續減少。

從業人員指數為 48.8%，比前一個月下降 0.2 個百分點，顯示製造業企業招聘意願下降。

供應商配送時間指數為 46.7%，比前一個月下降 1.4 個百分點，意指製造業原物料供應商交貨時間持續拉長。

非製造業 PMI 分類指數：

新訂單指數為 49.0%，與前一個月相同，低於臨界點，表示非製造業市場需求繼續減緩。

投入品價格指數為 57.8%，比前一個月上升 4.3 個百分點，超出臨界點，意指非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水準明顯上升。

銷售價格指數為 52.7%，比前一個月上升 2.2 個百分點，高於臨界點，顯示非製造業銷售價格總體水準繼續上漲。

從業人員指數為 47.5%，比前一個月下滑 0.3 個百分點，意味非製造業企業招聘意願下滑。

業務活動預期指數為 58.8%，比前一個月下降 0.3 個百分點，但仍處於擴張區間，表示非製造業企業對近期市場發展較為樂觀。

