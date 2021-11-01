日本10月製造業PMI 53.2 連9個月改善

2021 年 10 月 au Jibun Bank 日本製造業採購經理人指數 (PMI) 報 53.2、連續 9 個月改善，和 9 月 51.5 相比上揚，也是 2021 年 4 月以來的最大改善幅度。

其中，採購價格上揚壓力持續增強，指數呈現 2008 年 8 月以來的高水準。另外，參加調查的企業看好今後 12 個月的產出表現，而樂觀的景氣看法也創下調查史上新高。

au Jibun Bank 日本製造業 PMI 走勢圖 (圖片：IHS Markit)

日本 2021 年 10 月份製造業 PMI 的改善，有部分原因和產出增加有關，雖然說整體產出出現若干改善，但只是從前月份下滑走勢轉為增加。

參加調查的企業指出，由於 COVID-19 疫情相關限制解除，產出同比上升，但是原物料的短缺也影響到增加走勢。

新訂單量在 10 月份時轉為成長，只不過增加幅度有限，未達 2021 年的平均值。營收增加主要與 COVID-19 的新增確診減少有關，客戶需求也出現增長；只是供應鏈交期持續延誤，營收成長走勢也受限制。

另外，10 份的全新出口營收也同樣出現增長，只是幅度相當有限。

雇用人數的增加走勢較前月出現微幅上揚，增長率是 2019 年 4 月以來最大；有意見指出企業為了因應需求增長，所以有必要提高生產能力。

隨著新訂單的增加，10 月份的剩餘訂單也進一步上揚；不過剩餘訂單的增加走勢，是近 3 個月來的最小幅度。

平均間接費用也出現增加，連續 17 個月出現上揚。採購成本的增加也進一步加快，增加幅度是 2008 年 8 月以來的最高水準；最主要的原因和原物料價格飆漲有關。為此，增加的平均間接費用，有一部分也轉嫁到銷售價格；10 月份銷售價格的增長，是長達 13 年的調查期間當中的最快步調。

採購活動在近 8 個月來出現第 7 次的增加紀錄，從 9 月份的減少轉為增加。而原物料短缺的情形更明顯，交期是 2011 年 4 月以來最長；企業們也因此拉高庫存水準。

對於今後 1 年期間的產出看法，則出現 2012 年 7 月以來的樂觀態度。日本製造業預料在疫情告一段落後，市場將廣泛回溫。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 指出，日本製造業今後 1 年的景氣看法樂觀，與 IHS Markit 所預測的 2021 年 7.1% 製造業產出成長率、和 2022 年的 4.3% 成長率在大致上都一致。