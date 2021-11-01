〈台幣〉亞幣齊挫 匯市量能急凍小貶收27.85元

台北股匯市今 (1) 日走勢分歧，新台幣匯率跟隨亞幣走貶，市場觀望美國聯準會利率決策會議結果，外資交投意願不高，進、出口商買賣匯兩股力道拉鋸，終場以 27.85 元兌 1 美元作收，貶值 3 分，台北外匯市場量能急凍，終場成交值不到 10 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.84 元開盤，外資縮手觀望，但偏向匯出，匯價一度貶值 3.5 分，最低來到 27.855 元，市場交投清淡，終場收在 27.85 元，貶值 3 分。台北外匯市場成交值 6.64 億美元，元太外匯市場成交值 3.06 億美元。

聯準會本周二、三舉行 FOMC 會議，預期將會公布啟動縮減每月購債 (Taper) 的規模，與會官員普遍評估，若經濟維持緩步復甦，QE 可望於 2022 年中旬完成退場，並在 2022 年底前升息。

台股方面，早盤一度勁揚逾 130 點，攻上 17100 點及半年線，中小型電子股漲勢凌厲，終場指數上漲 80 點，收在 17068 點，成功站上季線，外資賣超 31.96 億元，累計 3 個交易日賣超 220 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數強彈 0.79%，歐元大幅貶值 0.92%，日圓重貶 0.71%，韓元也挫 0.67%，新加坡幣貶值 0.51%，新台幣貶 0.11%，人民幣則小貶 0.03%。