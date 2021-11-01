意外喜訊 10月份中國財新製造業PMI升至50.6 優於預期

週一 (1 日) 中國 10 月財新製造業 PMI 意外升至 50.6，預期 50，前期 50。財新指出雖然限電、原物料短缺拖累生產面，但受惠於需求改善等因素帶動，10 月財新製造業 PMI 重新升至擴張區間。

2020 年 5 月以來，財新製造業 PMI 只有在 2021 年 8 月時跌落至衰退區間，顯示製造業總體保持擴張態勢。不過財新的數據與中國統計局公布的走勢並不一致，後者 10 月製造業 PMI 為 49.2，低於 9 月 0.4 個百分點，連續兩個月處於衰退區間。

從財新中國製造業 PMI 看，10 月製造業景氣呈現需求強、供給弱的特徵。生產指數較 9 月份下滑，連續三個月處於衰退區間。調查企業普遍反映，限電、原物料短缺和成本上揚等因素在第四季初限制產出。

10 月新訂單指數在擴張區間持續上揚，來到四個月來新高。這波需求回升主要受內需轉強帶動，外需則依然疲弱，新出口訂單指數連續三個月保持在衰退區間。

生產偏弱直接影響企業減少勞動力，10 月製造業就業指數連續第三個月位於衰退區間，不過衰退程度已有改善。

通膨壓力持續位在高檔，10 月份製造業買進價格指數大幅提升至 2017 年以來高點，連續 17 個月位於擴張區間。而同期出廠價格指數則創下近五個月新高，反映出成本端壓力已部分傳導至下游。

限電和原物料短缺對物流造成不利影響，10 月供應商供應時間指數創下 2020 年 4 月以來新低。

不過針對未來一年的生產前景，調查企業普遍抱持樂觀看法，產出預期指數在 10 月遠超出臨界值，只是較 9 月略減，部分企業對供應鏈持續受阻和成本上揚感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10 月中國製造業景氣情況回溫，但經濟下滑壓力依舊存在。疫情好轉對製造業的影響有所減弱，內需獲得提振，供給端的限制已成為影響經濟的首要因素。製造業企業買進價格上漲速度遠超出廠價格的情況已持續數個月，下游企業在夾縫中生存的壓力更明顯。

