〈財報〉蘋果營收遜預期 供應鏈問題到年底購物季恐更嚴峻 盤後跌逾3%

鉅亨網編譯余曉惠 2021年10月29號5點37分

蘋果周二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第 4 季財報 (9/25 止)，營收年增 29% 且再創新高，但遜於市場預期，iPhone 銷售也遜色。執行長庫克 (Tim Cook) 表示，供應鏈問題超過原先所想，估計讓公司損失 60 億美元，年底購物旺季受到的影響會更大，盤後股價一度跌逾 5%。

這是蘋果營收自 2017 年 5 月至今，首次未能超越市場預期，也是 EPS 自 2016 年 4 月以來，首次沒有跑贏市場預期。

供應鏈問題延燒到本季

庫克表示，供應鏈瓶頸、加上疫情擾亂東南亞工廠生產，對第 4 季影響超過公司預期，雖然蘋果的東南亞工廠產量在 10 月底之前已經「大幅改善」，但晶片荒仍未結束，且正在影響蘋果「大多數產品」。

他說，成熟製程晶片仍是供應瓶頸的關鍵，目前無法確定年底購物季過後，晶片荒是否會減緩。「我們設計的大多使用先進製程節點元件，但所有產品都還是會用到傳統製程節點元件。短缺的情況可能會持續到本季 (蘋果 2022 會計年度第 1 季)，很難預測。」

庫克說：「我們正盡所能取得更多 (晶片)，做所有營運所需的事情，確保一切順利進行。」蘋果 7 月首度證實晶片荒影響 iPhone 和 iPad 產線。

庫克仍預期，本季 (2022 會計年度第 1 季，12 月止) 會保持「強勁的營收成長」，可能代表 iPhone 13 需求超出蘋果供貨量能。目前華爾街分析師預測第 1 季營收將增加 7.4% 至 1197 億美元。蘋果已多季不曾提供財測數字。

蘋果 (AAPL-US) 盤後一度挫跌逾 5%，之後跌幅收斂，截稿前仍跌逾 3%。稍早收盤上漲 2.50%，報每股 152.57 美元，今年截至周三收盤共上漲約 15%。

F2021 Q4(9/25 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：1.24 美元 vs. 1.24 美元

淨營收：年增 29% 至 833.6 億美元 vs. 848.5 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

毛利率：42.2% vs. 42.0%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：年增 47% 至 388.7 億美元 vs. 415.1 億美元

Mac 營收：年增 1.6% 至 91.8 億美元 vs. 92.3 億美元

iPad 營收：年增 21.4% 至 82.5 億美元 vs. 72.3 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 11.5% 至 87.9 億美元 vs. 93.3 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 25.6% 至 182.8 億美元 vs. 176.4 億美元

各地區銷售

美洲：368.2 億美元，年增 20%

歐洲：207.9 億美元，年增 23%

大中華：145.6 億美元，年增 83%

日本：59.9 億美元，年增 19%

亞洲其他：51.9 億美元，年增 25%

蘋果第 4 季營收創新高，年增 29% 至 833.6 億美元，不如市場預期，淨利成長逾 60% 至 205.5 億美元，折合每股獲利 1.24 美元，符合市場預期。2021 年度全年營收成長 33%，達到 3660 億美元。

各項產品都保持成長，但 iPhone、Mac 和配件 (包含 AirPods 和 Apple Watch 等) 的營收都低於市場預期。

服務、iPad 表現較佳。庫克表示，蘋果平台上現在有 7.45 億訂閱戶，比第 3 季增加 4500 萬人，比去年同期增加 1.6 億人。

大中華地區是財報亮點，該區第 4 季營收激增 83% 至 146 億美元。

蘋果表示，第 4 季共返還股東 240 億美元。