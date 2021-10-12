多年來等最久！iPhone 13交期漫長 瑞信：需求不見得火燙 供應因素恐是關鍵

消費者想購買新款 iPhone 必須等一段時間，這通常對蘋果股票來說是一個好兆頭，但今年情況卻有些複雜。

瑞信分析師指出， iPhone 13 全系列機型交期全部延長， iPhone 13 Pro 和 Pro Max 交期超過 4 週，為至少 4 年來最長交期，而 iPhone 13 交期 2 至 4 週，同樣漫長。9 月 4 日至 9 月 8 日之間的交期大致相同，甚至略有增加。

瑞信分析團隊計算交期的方法是在全球主要市場直接向蘋果網路商店購買 iPhone 的出貨時間，不含蘋果實體店面的消費，也不含其他電信商和零售通路等地的消費。

交期一直被視為設備需求指標，以此來說，這表明 iPhone 13 迎來爆炸式銷售量，這對蘋果投資者來說是件好事，因為蘋果股票實際上每年都取決於 iPhone 銷量。

但今年全球陷入供應鏈問題，某些機型的交期雖處於多年高點，但恐怕並不像過去那樣能成為熱銷的指標。

分析師說：「我們要強調的是，雖然交期是初始需求的粗略代表，但該指標只是影響 iPhone 銷量的眾多變量之一；供應端的情況是一個關鍵的未知數，尤其是今年。」

他們補充，看到高階版 iPhone 交期 (例如 Pro 和 Pro Max) 仍是延長最久的機型，這點令人鼓舞，但其中供應端因素的恐怕佔了關鍵影響，這使得分析 iPhone 13 系列的潛在需求變得更加困難。

瑞信對蘋果 (AAPL-US) 股票的目標價是 150 美元，週一蘋果小滑 0.06%，收 142.81 美元。