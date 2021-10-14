傳蘋果iPhone 13減產 多家投行皆不擔憂

由於全球晶片短缺，蘋果可能會削減 iPhone 13 的產量，且數量高達 1000 萬部，週三 (13 日) 多家投行分析師皆表示，此消息不足以擔憂。

2021 年早些時候蘋果警告，持續的供應問題可能會開始影響 iPhone。週二 (12 日) 傳出，受到博通和德州儀器缺料影響，蘋果將減產 iPhone 13 系列機種，最高可能將下砍 1000 萬支，但大多數分析師週三 (13 日) 認為，供應問題不會實質性地改變 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的生產週期。

摩根士丹利首席分析師 Katy Huberty 表示，蘋果可能會比競爭對手獲得更多的晶片、組件供應，需求不會輕易消失 (圖片：APPLEINSIDER)

摩根士丹利首席分析師 Katy Huberty 表示，如果因供應鏈中斷而導致蘋果股價近期出現下跌，摩根士丹利將逢低買入。他解釋，蘋果可能會比競爭對手獲得更多的晶片、組件供應，需求不會輕易消失。Huberty 維持蘋果每股 168 美元的目標價。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示：「iPhone 推動蘋果保持增長的情景不變，只是把減產 1000 萬部的 iPhone 13 從今年第四季轉移到明年第一季來生產，這對我們來說並不擔心。」

Ives 稱，減產消息只不過是 iPhone 多年超級週期的一個減速帶，他仍維持蘋果目標價每股 185 美元。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，生產逆風將改變蘋果股價上漲時機，但不會實質性顛覆蘋果成功規模。

Chatterjee 認為，首先，減產不應該完全出乎意料，因為目前的供應鏈形勢充滿風險。然而，新 iPhone 產量每減少 500 萬部，就意味著蘋果於購物旺季每股純益將減少 0.10 美元。

Chatterjee 認為，對 iPhone 13 系列產品的需求優於投資者預期。摩根大通在其供應鏈檢查方面還沒有發現任何挑戰，正在等待收集更多資訊。

德銀策略師指出，最近的傳言表明，這些晶片短缺問題預計將持續存在，將使聯準會在未來幾週的決策變得更加複雜，因為他們要應對日益加劇的供應方限制、居高不下的通膨，同時還有可能破壞經濟復甦。

受到供應鏈缺料影響，蘋果 (AAPL-US) 週三震盪收黑 0.42% 至每股 140.91 美元。蘋果將於 29 日公布 2021 會計年度第四季財報，屆時官方可能進一步證實此消息。