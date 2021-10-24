〈觀察〉花旗消金買主將揭曉 得標者三大挑戰待解

花旗 (台灣) 銀行消金業務花落誰家即將揭曉，儘管得標者有望藉此擴展消金版圖，但在國內消金業務競爭白熱化、金融網路跨區服務等趨勢下，加上少了花旗的金字招牌加持，得標者仍否如願提高業務市占仍是未知數。

花旗規劃出售包括台灣在內等 13 個市場消金業務，未來將專心耕耘香港、新加坡、倫敦等市場業務，以台灣市場來說，看好花旗的財富管理與信用卡業務兩大金字招牌，讓國銀外銀躍躍欲試。

為了讓消金業務賣得理想價格，花旗 (台灣) 銀行在出售案宣布後仍積極加碼消金優惠鞏固客群，避免客戶規模快速流失；市場也盛傳，花旗近期針對員工所調整的獎金制度，要求潛在買家不得聘用花旗員工，都是為了讓「賣相更好」的盤算，但這些說法全遭花旗否認。

據悉，在台新、國泰世華、台北富邦、星展與渣打等五大銀行都有意競標下，出售價格已經一路喊到 600 億元，而銀行態度積極，無非是希望透過花旗加持，壯大自己的消金業務，儘管競標銀行都有意搶親，但出價過程多少也顯得猶豫，怕的就是花了大錢卻無法如願坐收相關收購效益。

但這些潛在買家銀行的擔憂也並非沒有道理，原因在於，台灣市場規模不大，在各家銀行激烈廝殺的情況下，銀行除了要搶客戶也要挖角搶人才，壓縮銀行在消金與財管的收入利潤。

再者，花旗的消金客戶固然擁有令人稱羨的高含金量，但當中也不乏被花旗金字招牌所吸引，甚至有品牌迷思的客戶，當花旗消金業務出售轉手到其他銀行時，這些客戶是否也會跟著「改嫁」仍是未知數。

在數位金融時代下，銀行搶作財富管理等消金業務已逐漸轉向線上化，對於資產雄厚的金字塔頂端客戶來說，即便少了花旗可幫忙打理財務，還是可以將資產轉進鄰近的香港、新加坡等市場，一旦這些消金客戶也跟著花旗消金業務「跑了」，砸大錢買消金業務的銀行是否真的有利可圖，則有待時間解答。