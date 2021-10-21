花旗傳要求非買家禁聘離職員工 金管會提三點要求

花旗傳出要求潛在買家除非是得標者，否則不得雇用花旗離職員工，標售還未定案，勞資糾紛就不斷，引發金管會關注，銀行局長主秘侯立洋今 (21) 日表示，金管會提出三點要求，請花旗盡速向金管會提出報告。

侯立洋表示，花旗銀消金部門約有 2500 位員工，金管會的確有收到相關陳情案，將對花旗提出三點要求，首先，本案雖涉及花旗與買方間的保密條款，但保密契約亦要符合相關法令，針對外界疑慮，要求花旗銀應對外說明釐清。

侯立洋進一步指出，第二點員工是金融機構的重要資產，員工能夠安心工作，金融機構才能去面對客戶、投資人及社會穩健經營，金管會尊重銀行基於經營策略及市場機制的併購活動，但是過程中必須符合政府各部門的法規，參與併購的買賣雙方都要保障客戶與員工權益，且不應對社會有不良影響，因為本案涉及花旗銀行消金部門員工的權益，因此要求花旗盡速依勞動法規檢視該約定的合法性，並盡速向金管會提出說明，也要向員工說明釐清，消除員工疑慮。

侯立洋表示，最後因本案涉勞動法令，金管會雖非勞動法規主管機關，但基於政府一體，等花旗銀交出報告後，會協同勞動主管機關一起督促花旗銀確保員工權益。

至於另外傳出花旗提出新的「獎金制度」，但要領獎金之前，必須要在 10 天內，簽署一份「棄權同意書」，也引發員工疑慮，對此，侯立洋證實下午確有收到陳情，但目前尚缺乏明確證據，初步了解「跟併購案沒有關係」，而只是內部規範，但會要求花旗說明後再進一步了解。