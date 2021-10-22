鉅亨美股雷達：WeWork後市估值不被看好、特斯拉下個催化劑為自駕技術

美股重要看點：

美國兩黨 38 名議員向國會領袖喊話，盡快通過規模 520 億美元強化半導體競爭力法案，警告再拖下去不只汽車業，全美國都會受害。

這項名為「美國創新與競爭法」(U.S. Innovation and Competition Act) 的法案今年 6 月已在參院過關，但目前卡在眾院。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數下跌 6.26 點，或 0.02%，收 35,603.08 點。

標普 500 指數上漲 13.59 點，或 0.30%，收 4,549.78 點。

那斯達克綜合指數上漲 94.02 點，或 0.62%，收 15,215.70 點。

費城半導體指數上漲 37.83 點，或 1.12%，收 3,412.05 點。

今日重要總經數據：

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 初值，市場預期 60.5，前值為 60.7。

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 初值，市場預期 55.1，前值為 54.9。

美國 10 月 Markit 綜合 PMI 初值，市場無預期值，前值為 55.0。

重要個股動態：

1. WeWork (WE-US)

與特殊目的收購公司 BowX Acquisition 併購後，共享辦公室巨頭 WeWork 正式掛牌交易，但 WeWork 當前估值遠低於先前預期。

新冠疫情造成許多企業縮減辦公室，但也由於越來越多的企業轉向混合或永久遠程辦公模式，故固定商辦的需求開始降低，反而提振了對共享辦公空間的需求。

此前軟銀曾對 WeWork 估值 470 億美元，隨著財報資訊披露以及市場熱情退潮，WeWork 估值逐步縮水至約 90 億美元。

WE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

在特斯拉公布亮眼的財報之後，投行 Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 表示，拉動特斯拉股價上漲的下一個催化劑，將是「自動駕駛技術」。

Colin Rusch 認為，特斯拉電動車之所以取得巨大成功，皆是因為自動駕駛技術成功的前導，展望後市，自動駕駛技術將是特斯拉股價繼續上漲的動力。

Colin Rusch 對特斯拉股票評級為跑贏大盤，並看好特斯拉能夠收集與使用者行車的海量數據，來為保險業務獲取必需的信息。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. IBM (IBM-US)

IBM 公布第三季營收報 176.2 億美元，低於 Refinitiv 調查分析師預估的 177.7 億美元，經調整後每股獲利報 2.52 美元，優於分析師預估的 2.50 美元。

IBM 表示，公司第三季營收僅較去年同期小幅成長，較前一季成長 3%，而公司的毛利率從上季的 48% 下降至 46.4%，純益下降 33%。

IBM 最大部門全球技術服務業務營收年減 5% 至 61.5 億美元，低於分析師預估的 62.5 億美元，此外該公司也並未提供業績指引。

IBM 執行長 Arvind Krishna 在電話會議上表示，「公布的結果低於我們的預期」。