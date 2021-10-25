【袁志峰專欄】恒指高位整固，上試阻力26550點

今日推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.47

1) 股市前景

港股上周顯著反彈，恒指及恆生科指分別上漲 3.1% 及 6.9%，日均成交額按周跌 15%，反映動力減弱。估計恒指今周於高位整固，技術阻力於 26550 點，若向上突破將確認見底，形成一浪高於一浪之勢。因市場信心增強，筆者看好 10 月股市表現，回調是買入機會。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱製造業務，今年上半年持續經營業務收入及盈利達 129.2 億元 (人民幣 · 下同) 及 124.2 億元，分別同比增長 202% 及 183%，每股中期盈利為 0.198 元。其中集裝箱製造業務收入達 100.7 億元，同比增 395%，佔總收入 78%。由於航運業經營環境維持良好，估計全年盈利增長理想。現價為中期盈利的 6.2 倍，對應市賬率 0.55 倍，股息率 4.5 厘，估值吸引。建議買入，目標價 1.70 港元，止損價 1.40 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 97 點，全日窄幅震盪，早段曾倒跌 42 㸃，最多曾漲 178 點，收報 26126 點，升 109 點或 0.4%。成交額按日減 16% 至 1243 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金轉淨買入約 1 億元，包括淨買入 2 億元中移動 (941) 及 3 億元快手 (1024) 股份，淨賣出 3 億元中芯國際 (981) 及 3 億元建設銀行 (939) 股份。10 月以來淨買入 109 億元，9 月淨買入 181 億元。全周計，恒指升 3.1%。

藍籌股 37 升 18 跌 5 持平。龍湖集團 (960) 及比亞迪 (1211) 升逾 6% 及 4%，為升幅最大藍籌。華潤置地 (1109)、信義玻璃 (6865)、瑞聲科技 (2018) 及李寧 (2331) 升逾 3%。安踏體育 (2020)、中國海外發展 (688) 及吉利汽車 (175) 升逾 2%。招商銀行 (3968) 升 2%。中石油 (857) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。其次是中石化 (386) 及中海油 (883) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.8%，收報 6754 點，成份股 25 升 4 跌 1 持平。大型科技股普漲，快手 (1024) 及網易 (9999) 升逾 5% 及 2%，京東 (9618) 跌 0.6%。海爾智家 (6690) 及比亞迪電子 (285) 升逾 7% 及 6%，為表現最佳成份股。明源雲 (909) 升 6%。中芯國際 (981) 升近 5%。微盟 (2013)、京東健康 (6618) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。同程藝龍 (780) 跌近 3%，為跌幅最大成份股。全周計，恒生科指升 6.9%。

板塊方面，手機零件、遊戲、汽車、內房及物管股跑赢大市，漲幅居前。丘钛科技 (1478) 漲逾 10%。家鄉互動 (3798) 及創夢天地 (1119) 升逾 16% 及 12%，IGG(799) 升逾 3%。融創中國 (1918) 升逾 8%，中國恒大 (3333) 及富力地產 (2777) 升逾 4%。世茂服務 (873) 及新城悦服務 (1755) 升 5% 及 3%。

石油、煤炭、鋼鐵、風電、電力、電力設備及教育股逆市下跌。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 3%-4%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及首鋼資源 (639) 跌 3%-5%。新天綠色能源 (956) 及龍源電力 (916) 跌 3% 及 2%。華潤電力 (836) 跌 4%。東方電氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌逾 4% 及 3%。新東方 (9901) 及中教控股 (839) 跌 3% 及 1%。

周五上証指數平開，全日弱勢震盪，早盤最多曾跌 0.45%，午後最多曾倒升 0.35%，收報 3582.60 點，跌 0.3%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 10200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 132 億元， 10 月以來淨買入 222 億元，9 月淨買入 305 億元。全周計，上証指數升 0.3%，深証成指升 0.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

新華社報道，第 13 屆全國人大常委會第 31 次會議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。(信報)

4) 個股訊息

招商銀行 (3968) 公布，截至 9 月底止，第三季歸屬於股東淨利潤 324.65 億元 (人民幣．下同)，按年增長 21.1%；首三季歸屬於股東淨利潤 936.15 億元，升 22.2%。(信報)

中國電信 (728) 公布，第三季純利為 55.8 億元 (人民幣．下同)，按年增長 17.4%；首三季純利則達 233.3 億元，按年多賺 24.7%。若剔除出售天翼電子商務和天翼融資租賃的一次性稅後收益約 14.2 億元，首三季純利上升 17.1%。(信報)

內地《證券時報》周五報道，恒大 (3333) 周四已把用於支付 9 月 23 日到期的 8350 萬美元債券利息，滙入受託人花旗銀行的賬戶，讓受託人在周六、即 30 日寬限到期前發放予債券持有人，暫時避過違約。恒大主席許家印周五表示，沒有預售過的樓盤今後將改為現樓銷售，並大幅降壓房地產開發規模，目標 10 年內完成新能源車轉型。(信報)

華潤水泥 (1313) 公布，今年首 9 個月盈利 53.14 億元，按年下跌 28.1%。期內，營業額 308.16 億元，按年升 13.3%。單計第三季，盈利 16.8 億元，按年減少 47.5%。(信報)

旭輝永升服務 (1995) 以先舊後新方式配售 8352 萬股股份，佔擴大後股本約 4.76%；配售價為每股 15.76 元，較上周五收市價 17.28 元折讓約 8.8%，集資 13.16 億元。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK