各行業領袖給央行官員的八字箴言：物價只會一路向上

當央行官員還在糾結通膨是否只是暫時的，世界各地的企業領袖正向他們傳達一個明確的訊息：物價只會一路向上。

全球經濟在疫情後反彈，無論勞工、燃料、貨船、半導體與建築材料皆出現短缺；從電動車製造商到巧克力生產商，各行各業都在積極控制成本。

路透社報導，部分世界級的大品牌正將增加的成本轉嫁給消費者，並向負責控制通膨的政策制訂者發出警告：情況將會變得更糟。

消費品巨擘聯合利華 (Unilever) 在第三季將產品售價調漲 4.1%，並表示第四季將再次以同樣幅度漲價，明年也可能進一步上漲。該公司財務長 Graeme Pitkethly 表示，預期明年通膨壓力會高於今年，這歐美等主要央行評估目前物價走高只屬暫時性現象的看法截然不同。

不只聯合利華，全球最大食品商雀巢 (Nestle) 上半年已針對全球產品售價平均調漲 1.3%，包括奶製品和冰淇淋售價平均上漲 3.5%，瓶裝水也上漲 1.6%；但若原料成本持續攀升，不排除明年再度發動漲價。

數據顯示，英國製造商過過去三個月漲價幅度為 1980 年以來最大，以彌補竄升的成本虧損、應對嚴重的缺工問題。同時，對下一個季度價格增長的預期，也升至 40 多年來新高。

人力資源機構 Randstad 表示，導致物價上漲是結構性的問題。Randstad 認為，缺工問題還會持續數年，並且會一直存在。因為高齡的勞動力將退出就業市場，而在少子化的趨勢下，進入勞動市場的人只會越來越少。

而正在努力應對全球半導體供應短缺的瑞士工程公司 ABB 表示，勞動力短缺，特別是在美國，嚴重影響了其工業機器人等產品的交付；西南航空預計 2021 年最後三個月的總成本將上升 8%~12%，部分原因是努力填補崗位空缺。

全國央行正企圖找出貨幣正常化，但不至於扼殺經濟復甦的平衡點。事實上，全球央行面對供應鏈所受的干擾無能為力，卻也不得不出手因應，因為他們很難評估通膨壓力有多少來自疫後需求激增、有多少是因缺工缺料甚至是塞而導致的供應吃緊。