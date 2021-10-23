英特爾警告毛利率下滑暴跌逾11%  CEO籲美國國會快通過晶片法案 

英特爾受財報和財測影響，周五 (22 日) 收盤暴跌逾 11%，市值縮水超過 260 億美元，首度低於博通 (Broadcom)，至少四名分析師在財報後調降其股票評等。執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周五 (22 日) 呼籲美國國會盡快通過晶片法案，稱之為左右英特爾美國新投資計畫的關鍵之一。

季辛格接受彭博訪問時說：「我們提出的資本支出計畫，並未假設任何來自政府的英勇行為，但如果有美國政府的投資，我們可以擴大規模、加快速度。」

路透同日引述知情人士報導，義大利正積極向英特爾招商設廠，投資金額介於 40 億到 80 億歐元。英特爾 9 月宣布，十年內將砸 950 億美元投資歐洲半導體製造能力，包括在歐洲建設兩座工廠，但不考慮英國。

美國參議院今年 6 月已通過 2500 億美元「美國創新與競爭法案」(the United States Innovation and Competition Act of 2021, USICA) 獎勵研發，其中 520 億美元將用於補助半導體產業 (「晶片製造法與 5G 等無線技術應用」，CHIPS Act and ORAN 5G Emergency Appropriations)，但 USICA 目前在眾議院卡關，因議員對其他部分有異議。

季辛格說：「我們強烈呼籲眾議院盡快完成 CHIPS 法案。就我所知，包括我們在內的許多公司都希望更快重建供應鏈，靠這筆資金把更多生產帶回美國。」

英特爾 (INTC-US) 周四公布的第 3 季財報遜色，凸顯英特爾欲重返業界龍頭的成本正在上升，並預測大規模投資研發和設廠，將使未來兩、三年的毛利率下降。這導致該股周五收盤暴跌 11.68% 至每股 49.46 美元，寫下去年 7 月來最大跌幅，市值蒸發逾 260 億美元。

目前英特爾身價 2010 億美元，首次低於博通 (AVGO-US)。這已是英特爾發布財報後，股價連續第六度下滑。

英特爾自季辛格上任執行長以來的股價走勢。來源: Bloomberg

費半 (SOX) 受英特爾拖累收低 1.2%，不過一些因新廠受益的半導體設備商股價仍走高，應材 (AMAT-US) 上漲 1.9%，科磊 (KLAC-US) 上漲 2.2%，科林 (LRCX-US) 小漲 0.2%。

彭博的供應鏈資料顯示，應材有 8.8% 營收來自英特爾，科林略超過 8%，科磊約 7.8%。英特爾主要對手超微 (AMD-US) 周四漲 0.4%。

至少 4 分析師降評

至少四名分析師在英特爾財報公布後調降股票投資建議評等。瑞穗證券將英特爾評等調降至「中立」，理由是「資本密集型的晶圓代工，使英特爾透過核心 PC / 伺服器追趕業界尖端技術的計畫，增添不確定性。」

摩根士丹利也把英特爾股票調降至「與大盤相同」，因資本支出計畫需要成長展望支撐，但展望看起來面臨挑戰。

彭博的資料顯示，目前分析師對英特爾的共識評等 (買進、持有、賣出的比率) 是 3.30，從上周末的 3.43 下滑。平均目標價為每股 57 美元，從上周日的 63 美元下滑。

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