英特爾警告毛利率下滑暴跌逾11%  CEO籲美國國會快通過晶片法案 

英特爾受財報和財測影響,周五 (22 日) 收盤暴跌逾 11%,市值縮水超過 260 億美元,首度低於博通 (Broadcom),至少四名分析師在財報後調降其股票評等。執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周五 (22 日) 呼籲美國國會盡快通過晶片法案,稱之為左右英特爾美國新投資計畫的關鍵之一。

季辛格接受彭博訪問時說:「我們提出的資本支出計畫,並未假設任何來自政府的英勇行為,但如果有美國政府的投資,我們可以擴大規模、加快速度。」

路透同日引述知情人士報導,義大利正積極向英特爾招商設廠,投資金額介於 40 億到 80 億歐元。英特爾 9 月宣布,十年內將砸 950 億美元投資歐洲半導體製造能力,包括在歐洲建設兩座工廠,但不考慮英國。

美國參議院今年 6 月已通過 2500 億美元「美國創新與競爭法案」(the United States Innovation and Competition Act of 2021, USICA) 獎勵研發,其中 520 億美元將用於補助半導體產業 (「晶片製造法與 5G 等無線技術應用」,CHIPS Act and ORAN 5G Emergency Appropriations),但 USICA 目前在眾議院卡關,因議員對其他部分有異議。

季辛格說:「我們強烈呼籲眾議院盡快完成 CHIPS 法案。就我所知,包括我們在內的許多公司都希望更快重建供應鏈,靠這筆資金把更多生產帶回美國。」

英特爾 (INTC-US) 周四公布的第 3 季財報遜色,凸顯英特爾欲重返業界龍頭的成本正在上升,並預測大規模投資研發和設廠,將使未來兩、三年的毛利率下降。這導致該股周五收盤暴跌 11.68% 至每股 49.46 美元,寫下去年 7 月來最大跌幅,市值蒸發逾 260 億美元。

目前英特爾身價 2010 億美元,首次低於博通 (AVGO-US)。這已是英特爾發布財報後,股價連續第六度下滑。

英特爾自季辛格上任執行長以來的股價走勢。來源: Bloomberg

費半 (SOX) 受英特爾拖累收低 1.2%,不過一些因新廠受益的半導體設備商股價仍走高,應材 (AMAT-US) 上漲 1.9%,科磊 (KLAC-US) 上漲 2.2%,科林 (LRCX-US) 小漲 0.2%。

彭博的供應鏈資料顯示,應材有 8.8% 營收來自英特爾,科林略超過 8%,科磊約 7.8%。英特爾主要對手超微 (AMD-US) 周四漲 0.4%。

至少 4 分析師降評

至少四名分析師在英特爾財報公布後調降股票投資建議評等。瑞穗證券將英特爾評等調降至「中立」,理由是「資本密集型的晶圓代工,使英特爾透過核心 PC / 伺服器追趕業界尖端技術的計畫,增添不確定性。」

摩根士丹利也把英特爾股票調降至「與大盤相同」,因資本支出計畫需要成長展望支撐,但展望看起來面臨挑戰。

彭博的資料顯示,目前分析師對英特爾的共識評等 (買進、持有、賣出的比率) 是 3.30,從上周末的 3.43 下滑。平均目標價為每股 57 美元,從上周日的 63 美元下滑。

