疫情打亂 46%嬰兒潮世代擔心退休金不夠用

富蘭克林坦伯頓基金集團公布最新的「退休收入策略與期望（RISE）調查」，疫情爆發讓民眾財務壓力也跟著增加，其中接近退休的嬰兒潮世代（55~64 歲）有 46% 憂心現有準備無法應付退休後生活所需、近五成已退休的受訪者表明應多累積退休金，而醫療支出更是跨世代共同擔憂的議題。

富蘭克林坦伯頓基金集團在今年初針對 2004 位美國 18 歲以上的成年人進行線上調查，結果顯示，新冠肺炎疫情確實帶來不小財務壓力，特別是處理意外支出、財務困難已成為美國年輕族群的主要壓力來源。

根據富蘭克林坦伯頓的退休收入策略與期望調查發現，包括千禧世代（25~40 歲）、X 世代（41~56 歲）皆把退休儲蓄列入第一目標，然而所有受訪者中，仍有 37% 並沒有任何退休理財規劃；對於退休準備，接近退休的族群雖有高達七成確信自己了解退休後需要多少開支。

進一步追問，46% 擔心退休收入無法應付退休生活、63% 未擬定 30 年內持續增加財源的策略。

富蘭克林投顧分析，多數受訪者認同退休儲蓄的重要性，但同時存有信心不足或不知從何入手的困擾，而愈靠近退休，憂慮指數愈高，此現象也反應在已退休的受訪者身上，例如有 48% 認為當初應多存點錢、66% 發現開銷不變或甚至增加，顯示即使退休後仍有持續開拓收入的需求。

而面對退休議題，受訪者關心的除了儲蓄，另一個焦點就是健康，且比重隨著年齡上升，而擔憂健康相關開銷在各年齡層都位居首位，調查中也發現，部分民眾選擇結合高自付額健康計畫（HDHP）的健康儲蓄帳戶（HSA），透過免稅以支付醫療費用，49% 參與健康儲蓄帳戶的受訪者認為更有信心在退休後支付與健康相關的費用。

富蘭克林投顧分析，「2021 年退休收入策略與期望」的調查中，多數受訪民眾認為了解自身退休後需要多少開支，然而卻又擔心因壽命延長，導致資金耗盡，考量未來整體支出不減反增的壓力下，即將退休的受訪者就有高達 57% 表示若沒有足夠的積蓄，將進行工作調整，此現象顯示缺乏對退休收入相關項目的策略和理解。