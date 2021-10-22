大摩喊加碼！埃克森美孚、雪佛龍可望急起直追

摩根士丹利分析師認為，今年勘探和生產類股 (E&P) 上漲，而漲幅落後一大截的埃克森美孚 (Exxon Mobil) 和雪佛龍 (Chevron) 現在看起來很有吸引力。

摩根士丹利能源分析師 Devin McDermott 報告指出，埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 目前預計 2022 年的自由現金流收益率約 12%。

他寫道：「這是過去 10 年來最高水準，且是約莫 5% 的 5 年平均值 2 倍以上。」

他指出，埃克森美孚和雪佛龍的自由現金流收益率與勘探開發公司 Pioneer Natural Resources (PXD-US)、EOG Resources (EOG-US)、康菲石油 (COP-US) 和 Devon Energy (DVN-US) 的收益率持平或更好。

埃克森美孚週四下跌 1.82% 至 62.69 美元，但今年迄今漲逾 50%，雪佛龍週四下滑 1.25% 至 111.74 美元，同期上漲約 32%。然而，SPDR S&P 石油和天然氣勘探與生產 ETF (XOP-US) 同期大漲約 85%。

埃克森美孚殖利率約 5.5%，而雪佛龍約 4.7%。

McDermott 給予埃克森美孚和雪佛龍均為「加碼」評級，目標價分別為 84 美元和 149 美元，他認為這兩大巨頭可能會出現「追趕交易」。

McDermott 主張，埃克森美孚和雪佛龍的自由現金流收益率應該低於 E&P 股，因為他們的業務多元化，包含能源生產、煉油和化工。

McDermott 說：「埃克森美孚和雪佛龍與下游和化學品的整合，讓全週期收益和現金流能更加穩定。基本上，這兩大石油巨頭的現金流品質更高，應該要以低於獨立勘探與生產公司的收益率來轉換其資本。更甚者，下游利潤恢復，可能讓 2022 年產生巨大變化，尤其是埃克森美孚，因為該公司在煉油產業的版圖巨大。」