MSCI攜Burgiss推私募股權及債券基金碳足跡分析工具

在第 26 屆聯合國氣候變化大會 (COP26) 登場前夕，MSCI 與資料分析供應商 Burgiss 宣布推出一個新的碳足跡分析工具，讓機構資產所有者和資產管理公司更能瞭解氣候變化對私募資產投資組合的影響。

MSCI 指出，該分析工具致力解決包括私募股權、固定收益和風險投資在內的私募資產市場中存在的嚴重透明度差距。儘管邁向淨零排放的過程將影響每一項資產類別，但由於私募資產在機構投資組合扮演著重要的角色，及其透明度較低的特徵，所以解決私募投資組合的氣候風險更具挑戰性。

MSCI 指出，通過評估超過 15000 家私募企業及近 4000 個主動型的私募股權和債券基金的排放情況，該工具將協助機構投資者，包括公開做出淨零承諾的投資者，全面評估不同資產類別在氣候方面的相關風險，並保持其私募資產投資組合與全球溫控目標一致。

MSCI 全球 ESG 及氣候主管 Remy Briand 表示，投資私募資產的投資者包括養老基金、主權財富基金、捐贈基金和家族辦公室等，越來越多人表示想要瞭解其投資組合的碳排放強度，以及投資非上市資產是否能推進他們的長期戰略。這個新的工具是對我們氣候解決方案工具系列的重要補充，它將協助客戶做出更明智的投資決定，邁向零碳目標。

Burgiss 私募資本產品管理和應用研究主管 Brian Schmid 表示，Burgiss 和 MSCI ESG 研究團隊的合作，為投資者提供了一項覆蓋範圍廣泛的關鍵工具，以衡量其私募資本投資組合實現碳足跡目標的進展。隨著碳足跡分析工具的推出，目前可按照估值，評估 Burgiss 資料庫中超過 85% 的收購基金資產及超過 65% 的風投基金資產。