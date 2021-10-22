臉書重複帳號難計算 恐將影響廣告投放收益

據報導，臉書 (FB-US) 的內部文件顯示，該公司正在努力檢測和處理用戶在平台上創建多個帳號的情況，相關文件引發了社交媒體如何衡量點閱受眾的疑慮，點閱量可能會影響廣告商投放的意願。

臉書針對近期大約 5,000 個註冊帳號進行檢測後發現，單一用戶同時擁有多個帳號的現象在新設立帳號中非常普遍，報告指出至少有 32%，甚至是高達 56% 的新設立帳號是由現有用戶所建立的。

單一用戶多帳號的問題，可能會導致臉書每日活躍用戶的數據不可信。主要的問題在於點閱率相關數據的可靠性，相關數據是部分大型廣告商支出決策計畫的參考依據。

儘管臉書表示該公司並不會根據對廣告受眾目標數量的預估來向廣告商收取費用，但部分廣告商在進行預算分配時，的確會考慮到相關的數據。

臉書第二季的一份文件中顯示，全球每月活躍用戶中大約有 11% 是重複帳號，其中，發展中國家市場的比例高於已開發國家。

一位臉書代表說道：「我們研究重複帳號並不是一種揭露，片段的資訊也不能說明全部情況。這些數據不會改變我們在公開文件中所披露數據，包括新增用戶等。廣告商會選擇使用臉書是因為我們幫助他們實現業務目標，並且提供了值得參考的數據報告。」

根據廣告效益衡量機構 Standard Media Index 的統計數據顯示，臉書是全球最大網路廣告銷售商之一，僅次於谷歌。