石油創七年新高 誰受惠？

國際油價大漲創下七年新高，其中石油產出大國不願意大力增產，加上冬季燃油旺季，供給不足導致國際油價居高不下，面對油價飆漲恐引發通膨疑慮，市場預期聯準會可能會提前升息因應，油價及天然氣價格大漲有利產油國，俄羅斯指數再創新高，美股四大指數則拉回至半年線整理。

其餘原物料走勢就大不同，像倫敦銅在 5 月見高 10747 後，近期價格在 9000 整理，鋼鐵價格恐要提防由盛轉衰，去年底拜登當選後，在基建政策刺激下上半年鋼鐵股大漲，但隨著下半年政策法案通過在即，股價反而往下跌。基建利多恐已提前反應，去年鋼價庫存低上半年利差反應下，今年上半年獲利亮眼，但隨著低價庫存用盡，下半年獲利估計將不如上半年，另外，Q3 中國冷熱軋鋼捲並未隨減產而大漲，報價已經陷入整理，而且眾所期待的基建法案，因美國舉債上限問題可能導致規模縮減，從國際股市來看，出口鋼鐵最多的巴西、澳洲股市也都先跌了。

塑化逆勢創高，投信卡位 PVC、EVA 股

傳產獲利最好的貨櫃三雄自 7 月見高點後，整理近兩個月再破底，不排除往下尋求年線支撐，先前專欄多次提醒，基本面利多不漲就是警訊，股價自先前高點至今近乎腰斬，融資籌碼上檔套牢，宛如國巨當年翻版，當時 2018 年最高漲到 1310 元，基本面也是一片看好，但走勢卻一路破底，整理時間長達一年才有一波反彈行情，這波急跌或有技術反彈，但上檔層層反壓，若無長時間讓籌碼沉澱，恐怕無太多反彈空間。傳產股僅少數型態未轉入中空格局，例如部分塑化股如台塑受惠油價上漲，加上中國嚴格執行能耗雙控政策，PVC、EVA 市場報價持續上漲，在大盤及國際股市下跌下，投信 9 月大買近 3 萬張，在 10 月續買下股價再創收盤新高。投信同樣卡位 EVA 雙雄台聚、亞聚，台聚回測月線，亞聚整理姿態更高站回五日線。

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