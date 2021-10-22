〈美股盤後〉特斯拉、微軟帶頭衝 標普連7漲創歷史新高  

美股周四 (21 日) 上漲，標普 500 指數連七日上漲並創新高，特斯拉、微軟帶領大盤衝高，但道瓊受 IBM 拖累微跌，成為四大指數唯一收黑者。美元反彈，美債殖利率上揚，油、金下滑，西德州原油六日來首度收黑，比特幣從歷史高點滑落，恐慌指數降到去年 2 月來最低。

企業財報持續牽動美股走勢，特斯拉 (TSLA-US) 營收、獲利創新高，股價大漲逾 3%，微軟 (MSFT-US) 下周公布財報獲市場青睞漲 1%，但 IBM(IBM-US) 營收遜於市場預期，重挫 9%。周四盤後，英特爾 (INTC-US)、Snap(SNAP-US) 等大企業公布財報後下挫，料再牽動大盤。

美國初領失業救濟金人數再度刷新疫後低點，再度挑起投資人對美國聯準會 (Fed) 升息時機的揣測，美國公債殖利率上揚，10 年期殖利率報 1.68%。亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四表示，他預期最快 2022 年第 3 季將升息。

Fed 主席鮑爾針對高階官員炒股風波，祭出禁止買進個別股票或債券等新交易規範，一些 Fed 觀察家認為，鮑爾終於明快處置爭議，有助提升連任的機會。

美國兩黨 38 名議員向國會領袖喊話，盡快通過規模 520 億美元強化半導體競爭力法案，警告再拖下去不只汽車業，全美國都會受害。該法案已在參院過關，目前在眾院卡關。

比特幣創新高後休息，下跌 4.35% 至 63,122.78 美元，周二一度衝破 6.7 萬美元。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2.42 億例，死亡數突破 492 萬例。美國累計確診超過 4527 萬例，超過 73.2 萬人病故。印度累計確診超過 341 萬例，巴西累計確診 2168 萬例。

俄羅斯出現從 Delta 病毒突變而成的「AY.4.2」病毒株，傳染力似乎更強，專家警告可能出現大規模流行。俄國單日確診在周四達到 36339 例，創疫情爆發以來新高，總統普丁周三宣布，10 月 30 日到 11 月 7 日勞工放帶薪假一周，建議全國實行。

周四 (21 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 6.26 點，或 0.02%，收 35,603.08 點。

標普 500 指數上漲 13.59 點，或 0.30%，收 4,549.78 點。

那斯達克綜合指數上漲 94.02 點，或 0.62%，收 15,215.70 點。

費城半導體指數上漲 37.83 點，或 1.12%，收 3,412.05 點。



標普 500 指數 11 個類股有個類股收高，消費性周期股、科技股、健康照護股等上漲，能源和基本原物料類股領跌。(圖: Finviz)

經濟數據

美國上周 (10/16) 初領失業金報 29 萬人，預期 29.7 萬人，前值自 29.3 萬人上修至 29.6 萬人

美國上周 (10/9) 續領失業金報 248.1 萬人，預期 254.8 萬人，前值自 259.3 萬人上修至 260.3 萬人



美國上周初領失業金人數連續 2 周寫下疫情以來新低 (圖：Zerohedge)

(持續更新...)

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主