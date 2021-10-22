WeWork借殼上市重返市場 首日一度大漲13%

共享辦公室新創 WeWork(WE-US) 日前宣布與特殊目的收購公司 (SPAC)BowX Acquisition 合併借殼上市，周四 (21 日) 交易首日一度大漲 13%。

睽違 2 年後，WeWork 終於成功透過 SPAC 重返公開市場，今起於紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌上市，股票代號為「WE」。截稿前，WeWork 上漲 11.18%，每股暫報 11.54 美元。

WeWork 的借殼上市計畫最早在今年 3 月公布，當時外媒預估市值約為 90 億美元，相較於軟銀集團 2 年期預估的 470 億美元縮水不少。

WeWork 現任執行董事 Marcelo Clure 周四受訪表示，WeWork 的上市之路是相當戲劇性的故事，但現在公司比過去任何時候都還強大，未來可望寫下更多里程碑。

WeWork 在 2019 年 8 月時提交 IPO 申請，後續因投資人對其商業模式、公司管理模式的擔憂，加上時任執行長 Adam Neumann 爆出多項爭議，最終宣布撤回 IPO 計畫。

IPO 計畫失利後，WeWork 的麻煩並沒有因此結束。有外媒在同年 11 月報導稱，紐約州檢察總長正在調查，Neumann 是否透過向 WeWork 出租自擁房產賺取數百萬美元，還向 WeWork 收取商標使用權。也有報導傳出，WeWork 因違反公開上市財務規則的疑慮，面臨美國證券交易委員會 (SEC) 調查。

在 IPO 失敗與疫情衝擊下，WeWork 在 2019 年底與 2020 年進行幾輪裁員，也因疫情暫停辦公室辦公而蒙受巨大損失，甚至讓軟銀集團執行長孫正義直呼，對 WeWork 投資數十億美元的行動相當愚蠢。

不過，隨著疫情爆發，越來越多上班族轉向混合或遠距工作型態，加速對靈活運用的辦公室需求，WeWork 營運也漸漸步上正軌。對於 WeWork 成功借殼上市的消息，執行董事 Clure 在訪談也提到，軟銀執行長孫正義對此消息感到振奮。

根據路透社先前報導，今年 3 月傳出 WeWork 將與 BowX Acquisition 合併上市的消息時，有知情人士透露，在併購案完成後，軟銀將保留多數股權，且同意對股權實施一年禁售期。