美股盤後重點新聞摘要021年10月22日

今日操盤前瞻

美股財報：美國運通、Honeywell

日本 9 月 CPI

美歐德法 10 月製造業 PMI

美上周初領失業金 29 萬人 連 2 周探疫後新低

美國勞工部周四 (21 日) 公布上周初領失業金人數新增 29 萬人，優於市場預期，且連續 2 周創下疫情後新低。閱讀全文...

特斯拉標準車改採 LFP 電池 為中國電池商在美製造鋪路

特斯拉 (TSLA-US) 日前宣布將標準版車款的鎳鈷氧化鋁（NCA）電池將轉換為磷酸鐵鋰（LFP）電池，有意為中國電池製造商進入美國本土製造鋪路，但首先面臨到的最大困難是中、美兩國之間的緊張關係。閱讀全文...

下一檔迷因股？川普新媒體公司擬借殼上市 SPAC 公司 DWAC 暴漲 400%

美國前總統川普宣布將成立新社群平台「Truth Social」，並計畫讓自己的媒體公司與特殊目的收購公司 (SPAC) Digital World Acquisition(DWAC-US) 借殼上市，後者股價周四（21 日）一度暴漲 400%，數據顯示散戶投資人是推動股價上漲的大功臣。閱讀全文...

炒股爭議越演越烈 鮑爾宣布新規定限制 Fed 官員交易

美國聯準會（Fed）官員投資行為引發的爭議越來越大，Fed 周四（21 日）宣布多項新交易規範，包括禁止官員持有個股與債券，新規定預定幾個月內實施，Fed 觀察家認為，主席鮑爾任期將屆，此次爆出的炒股醜聞恐影響連任，明快處置則有助止血。閱讀全文...

WeWork 借殼上市重返市場 首日一度大漲 13%

共享辦公室新創 WeWork(WE-US) 日前宣布與特殊目的收購公司 (SPAC)BowX Acquisition 合併借殼上市，周四 (21 日) 交易首日一度大漲 13%。閱讀全文...

