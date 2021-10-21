〈美股盤後〉財報沖淡通膨疑慮 道瓊、標普逼近歷史高點 比特幣衝破6.6萬美元

美股四大指數周三 (20 日) 漲跌互見，道瓊、標普 500 收紅，逼近歷史高點，那斯達克、費半收低，投資人看好企業第 3 季財報表現，同時顧慮美國聯準會 (Fed) 最新褐皮書提到的物價壓力。公債殖利率上揚、美元走軟，油金上漲，比特幣創新高，最高突破 6.7 萬美元。

道瓊收盤報 35609.34 點，和 8 月 16 日收盤紀錄 35625.40 點只差一小步，標普 500 連六漲，終場約報 4536 點，幾乎就要追平 9 月 2 日收盤紀錄 4536.95 點。

Fed 發布最新褐皮書顯示，美國經濟成長在 9 月到 10 月初減緩為「適度至溫和」，原因是供應鏈中斷、物價高漲和缺工等，「整體而言，短期經濟活動前景依舊樂觀，但部分地區指出不確定性增加，而且比起前幾個月偏向審慎樂觀。」

Fed 副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 支持 Fed 在 11 月縮減購債，他同意目前高通膨是暫時性的，Fed 貨幣政策並未落後形勢，正密切關注物價上漲風險。

比特幣創新高，盤中一度漲抵 67016.50 美元，持續從美國首檔相關期貨 ETF 上市的利多受惠，改寫 4 月創下的 64895.22 美元紀錄。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2.41 億例，死亡數突破 491 萬例。美國累計確診超過 4519 萬例，超過 73 萬人病故。印度累計確診超過 3410 萬例，巴西累計確診 2166 萬例。

周三 (20 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 152.03 點，或 0.43%，收 35,609.34 點。

標普 500 指數上漲 16.56 點，或 0.37%，收 4,536.19 點。

那斯達克綜合指數下跌 7.41 點，或 0.05%，收 15,121.68 點。

費城半導體指數下跌 7.23 點，或 0.21%，收 3,374.22 點。

標普 500 指數 11 個類股有 8 個類股收高，房地產、公用事業、健康照護、能源等上漲，消費性周期股、通訊股、科技股小跌。(圖: Finviz)

(持續更新...)

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主