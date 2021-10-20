首檔ETF上市助力 比特幣攀上66000美元 再登歷史新高

美國首檔比特幣期貨 ETF 亮相後，市場對於加密貨幣前景的樂觀情緒迅速升溫，比特幣周三 (20 日) 站上 66,000 美元關卡，再登歷史新高。

周三截稿前，比特幣 24 小時內漲 5.83%，報 66,008.50 美元，打破今年 4 月創下的新高紀錄，也將年初迄今漲幅推升至 120% 以上。

(圖：Coindesk)

ProShares Bitcoin Strategy ETF(代號 BITO) 周二 (19 日) 迎來首個交易日，開盤價落在每股 40 美元，終場以近 5％的漲幅收於 41.94 美元，且周三開盤後繼續走高，截稿前漲 2.86%，至 43.18 美元。

BITO 上市首日便吸引不少興趣，彭博彙編數據顯示，BITO 周二有超過 2,400 萬股易手，交易額甚至接近 10 億美元，就上市首日表現來看，僅次於貝萊德旗下的美國碳轉型準備基金 (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF)。

此外，傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones 的看多言論也幫助提振市場情緒。

Paul Tudor Jones 周三於 CNBC 節目「Squawk Box」表示，相較於黃金，比特幣對他來說是一項更好的通膨避險工具。