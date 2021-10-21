美股盤後重點新聞摘要2021年10月21日

操盤前瞻

美國上周初領失業金人數

美股財報：特斯拉、IBM、美國航空、英特爾 (盤後)

Fed 褐皮書：經濟適度至溫和速度成長 供應鏈仍受限

美國聯準會（Fed）在周三（20 日）發布的褐皮書顯示，隨著新冠疫情的影響逐漸消退，美國經濟在 9 月與 10 月以「適度至溫和」的速度成長，但物價仍受供應鏈影響而上漲。閱讀全文...

白宮公布疫苗指引 盼快速推進 5 至 11 歲兒童疫苗施打作業

白宮周三 (20 日) 公布兒童疫苗施打指引，稱一旦輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 疫苗獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權，將立即對 5 到 11 歲兒童展開疫苗施打作業。閱讀全文...

首檔相關 ETF 上市助力 比特幣攀上 66000 美元 再登歷史新高

美國首檔比特幣期貨 ETF 亮相後，市場對於加密貨幣前景的樂觀情緒迅速升溫，比特幣周三 (20 日) 站上 66,000 美元關卡，再登歷史新高。閱讀全文...

傳 PayPal 洽談收購 Pinterest 短線飆漲 18%

在傳出 PayPal(PYPL-US) 洽談收購 Pinterest(PINS-US) 的消息後，周三 (20 日) 美股盤中，Pinterest 股價一度飆漲逾 18%。閱讀全文...

美光未來 10 年資本支出上看 1500 億美元 不排除在美國設廠

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (20 日) 表示，為滿足持續增長的晶片需求，計畫未來 10 年將全球資本支出加碼至 1,500 億美元，且未來不排除在美國設廠，但仍須端看美國國會對設廠補貼及優惠措施的落實程度。閱讀全文...