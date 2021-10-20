〈房產〉建商前三季全台獵地近6萬坪 台中登全台冠軍

今年以來台灣房市交易活絡，建商也加速購置推案建地，房仲業者統計今年度前三季上市櫃建商於全台購地面積前 10 名行政區，以台中市最熱，台中市烏日區、西屯區強勢搶下第一、二名，桃園市中壢市、台南市安南區其次，緊追在後的第五名為新竹縣竹北市。

第一太平戴維斯也指出，台中市持續成為建商競逐土地的重點區域，特別是西屯區、台中烏日高鐵特區、北屯的 11 期與 14 期重劃區等區域，包括興富發 (2542-TW) 集團、宏璟建設 (2527-TW)、達麗 (6177-TW) 與華建 (2530-TW) 等建商，在該區的購地金額都超過 30 億元，上市櫃與區域建商獵地動能強勁。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，建案之可開發地整合、取得往往費時不易，而建商對一區的利多利空消息又多較一般大眾敏感，從其購地狀況，可提前了解到哪些行政區的未來展望是值得期待的。台灣都市地區發展成熟，可利用開發之大面積土地相對有限，因此不少建商會著眼於重劃區或蛋白區，在未來推案開價上，也有較多空間，而吸引大量就業人口的科學園區周邊，也是建商眼中的房市高潛力區。

今年前三季上市櫃建商熱門購地區前十榜由台中市搶下最多席次，其中台中烏日、西屯即包辦了第一、二名寶座，而北屯也登上第六名，建商購地前十名榜單中，台中市就搶佔三席。

統計顯示，台中市烏日區建商購地總面積達 8841 坪奪冠、總金額約 83 億元，達麗建設、寶佳旗下的大華建設分別在今年 4 月標下烏日高鐵特區精華地，其中前者以 96 萬元 / 坪刷新區域行情新高。

陳金萍指出，比起台北買房大不易，台中的可開發地相對多，價格上民眾也更可負擔，居冠的烏日區以高鐵特區購地為主，其具三鐵共構優勢，加上原有的國道一號、國道三號以及行車 10 分鐘便可抵達七期的台 74 線，不論南來北往或日常通勤，都十分便捷。陳金萍指出，此區腹地廣大，東臨發展成熟的烏日車站商圈、明道商圈，商業不動產招商也亮眼，包含備受矚目的超級娛樂城今年由廣三 SOGO 拿下，誓言打造全台最大規模的高級購物中心，根據實價登錄資料統計，烏日近一年住宅單價約 20.2 萬元 / 坪，相信隨生活機能愈臻成熟，未來房價仍有上漲空間。

建商購地排名第二為台中市西屯區，購地總面積約 7537 坪、總金額高達約 175 億元，觀察此區域近一年住宅單價落在 24.9 萬元 / 坪。業者分析，位於西屯的七期重劃區作為台中政經核心，集結各大商辦、百貨，又有台中歌劇院、秋虹谷公園、朝馬運動中心等利多建設，捷運市政府站未來更是藍綠線交會處，整體房價具支撐性，吸引建商購地推案。陳金萍指出，另一個建商購地熱區則是水湳經貿園區，其緊鄰逢甲商圈，而區內不但有全台第四大的中央公園提供休憩運動，未來幾年中台灣電影中心、綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心等重大建設陸續完工也對房價具激勵作用，房價較七期親民許多，對於想進駐西屯區的民眾有不小吸引力。

新竹縣竹北市是購地面積前十名行政區中唯一非六都者，前三季建商共砸 15.47 億元掃進總計 5728 坪土地，名列第五，近一年住宅單價則來到 26.5 萬元 / 坪。陳金萍說明，近期新竹縣市合併升格討論不斷，呼聲之高從房市也可看到一些端倪。

大新竹地區科技新貴群聚，以 2019 年綜合所得平均數來看，新竹市、新竹縣分別拿下第一、三名，竹北市更是蟬聯全台行政區冠軍，而根據科技部 7 月統計，光是竹科新竹園區、新竹生醫園區一年內新增就業人數就達 6799 人，加上台元科技園區與打造中的 AI 智慧園區，面對高所得族群、需求人數穩定成長，建商自然對此區搶地不手軟。陳金萍指出，央行第三波信用管制除了六都，特別點名新竹縣市，可見此區房市之熱絡，而竹北地區除了交通優勢，在今年底將迎來大遠百開幕，新建的嘉豐國小、勝利國中也預計在明年開始招生，未來竹縣總圖亦會坐落於此，受惠剛性需求與利多題材，房價易漲難跌。

陳金萍表示，通常建商會積極購地的區域，勢必有不少重大建設、產業、人口移入等題材加持，讓建商對該區推案富信心，房市具備發展前景，民眾也可多留意這些區域的房市表現。