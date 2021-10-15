〈房產〉全台房產交易熱帶動北市老宅成交價走高 南港最強勢

市場通膨疑慮加上全台地產交易熱絡，帶動老宅成交價攀高，房仲業者統計，北市第三季老宅房價，比去年同期平均成長了 6.3%，其中南港、萬華、大安等三區房價漲幅最顯著。

觀察屋齡 30 年以下成屋與老宅之間的房價差距，全市僅有文山、內湖、北投低於 1.2 倍，南港與大同兩區甚至達到 1.3 倍以上。

根據實價登錄資料顯示，台北市第三季屋齡 30 年以上老宅房價比起去年同期明顯上漲。12 個行政區中，除士林、大同區年增率微減之外，其餘各邦為正成長。南港、萬華與大安區老宅房價成長更是顯著，季增及年增均為全市之最。

中信房屋研展室副理張漢超表示，北市老宅房價年增率達 6.3%，其中南港、萬華和大安區的房價年增率突破兩位數最高，分別是 19.9%、14.5% 及 12.3%，大幅超越消費者物價指數年增率 2.63%。也就是說，南港去年總價 834 萬元的老宅，現在得花 1000 萬元才能買得到。

只是老宅房價雖上漲，但漲幅還不及預售、新成屋及低屋齡的成屋。張漢超指出，國際原物料價格上漲及資金逐漸緊縮，引發全球通貨膨脹的發生，因此早在去年疫情導致營建物料及人力成本短缺之時，預售及新成屋的售價即已先行喊漲。如今雖然中古房價也鬆動上漲，但由新舊屋房價比的變化來看，老宅房價的成長其實還趕不上屋齡較低的成屋。

觀察北市各區域屋齡 30 年以下的成屋與 30 年以上老宅的平均房價比，可以看出南港與大同區的比值最高，分別為 1.39 及 1.32，也就是低屋齡的成屋是老宅房價的 1.39 倍及 1.32 倍。這意謂著新舊房價間的差距大，同時也顯示出老宅房價雖然成長，但還是跟不上屋齡較低的成屋。

以南港區為例，區域內除了有臺鐵、高鐵、捷運三鐵之外，又有國道一號及三號兩條高速公路、以及園區展館帶來人流，建案開發頗具商業效益，因此各家建商積極搶進，創造出的話題自然也不少，現有成屋當然也聯袂受惠，只是如果就老宅本身的價值而言，僅能依賴土地價值的成長來拉抬房價，也因此造成老宅房價雖居全市之冠，但同時也與低屋齡新屋價差較大的現象。

張漢超以現況來研判，通膨疑慮引發的房價上漲趨勢，短期內恐難以改變，因此對於預算有限的族群來說，老宅房價雖漲，但漲幅較為溫和，可能是房價高漲下參考的指標之一，只不過入手老宅有仍有其他面向需要考量。