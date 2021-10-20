〈房產〉信義區A辦租金步步高 新光信義金融大樓擠身4000元俱樂部

台北市辦公室超低空置率持續帶動租金走揚，據實價資料顯示，台北市又有一棟 A 辦大樓出現每坪逾 4000 元租金實價，信義計畫區內的新光信義金融大樓，今年 8 月中出現一筆 16 樓實價租金，月租 240 萬元，每坪租金達 4042 元，成為信義計畫中第五棟實價租金 4000 元的 A 辦大樓。

另外，還有一筆 101 大樓的 38 樓，今年 8 月租金每坪 4150 元，租金行情呈現持續上揚趨勢。

目前單坪 4000 元租金實價行情的辦公大樓，包括台北 101 大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與最新揭露的新光信義金融大樓，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公大樓供不應求，頂級 A 辦大樓每坪租金 4000 元從租金天花板變成租金的地板，目前信義計畫區內興建中的辦公大樓，未來也都會是租金 4000 元俱樂部的成員。

新光信義金融大樓，今年 8 月中出現一筆 16 樓的實價租金，月租 240 萬元每坪租金達到 4042 元，成為信義計畫中第 5 棟實價租金 4000 元的 A 辦大樓，從此一 A 辦大樓的歷年實價租金，可以看出信義計畫區的租金上揚趨勢，2013 年新光信義金融大樓 11 樓實價租金每坪 3098 元，2014-2017 年每坪 3300-3412 元，2018 年實價租金每坪 3500 元，最新一筆實價租金則達到每坪 4042 元，反應近 3 年信義計畫區的 A 辦租金出現一波明顯走升。

曾敬德表示，台北 101 大樓是世界的地標大樓，也是少數屋齡 17 年還能站穩每坪 4000 元的頂級 A 辦，101 大樓 38 樓，今年 8 月月租 40 萬元，每坪租金 4150 元，相同樓層在 2018 年的 9 月，租金每坪約 4000 元，當前租金行情不僅站穩每坪 4000 元，還有緩步向上推升的趨勢。

台北市辦公室租金價格攀升，與市場供需失衡有密切關係，全球資產管理公司分析，北市市區空置率下降至 1.74% 的超低空置，影響主因包括，老舊商辦投入危老市場供給減少、大型企業舊換新需求、新大樓多已預招租或自用、電商與軟體研發等企業有擴張需求等，都讓北市辦公室呈現供不應求，加上新大樓的租金比價效應，帶動整體的租金持續走揚。