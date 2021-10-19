〈美股盤後〉科技股領軍 標普、那指連四日收高  

科技股財報周登場，美股主要指數本周第一個交易日走高，標普 500、那斯達克連續第四個交易日上揚，僅道瓊微跌，特斯拉、Netflix 在公布第 3 季業績前上漲，蘋果收高逾 1%。油價回軟，美元走貶，比特幣因相關期貨 ETF 上線消息攀漲，朝 6.5 萬美元歷史紀錄挺進。

蘋果舉辦秋季第二場新品發表會，揭開新款 MacBook Pro 神秘面紗，可選配搭載蘋果新一代自研晶片「M1 Pro」或「M1 Max」，最頂級規格售價 3499 美元，是蘋果進一步擺脫英特爾的舉措。另一款新品 AirPod 3 外觀近似 AirPods Pro，低音效果和電池續航力增強，台灣售價 5990 元。

政經消息部分，美國 9 月工業生產意外較前月萎縮 1.3%，遠遜於市場預估的成長 0.2%，經濟學家表示，這可能反映原物料採購和老練勞動力短缺的影響。8 月數據也從成長 0.4% 下修至萎縮 0.1%。

美國近幾個月來罷工事件日益普遍，目前全美各行各業有超過 10 萬人醞釀罷工，包括影視產業、強鹿 (John Deere) 工廠到護理師，此事凸顯新冠疫情造成的缺工，增強勞工和資方談判籌碼。

中國周一稍早公布第 3 季經濟成長年增率驟降至 4.9%，遠遜市場預期 5.2% 和第 2 季的 7.9%，反映限電、疫情和房市衝擊。

投資人仍對通膨抱持疑慮。美國 2 年期公債殖利率攀抵 18 個月高點，10 年期公債殖利率一度升破 1.61%，尾盤報 1.58%。

美國即將推出比特幣期貨 ETF 的消息，支撐比特幣 (BTC) 價格，周一約漲 2% 至 62,288 美元，持續朝 4 月的 64,895 美元歷史高點挺進。以太幣 (ETH) 約報 3,866 美元，延續 9 月中旬的反彈。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2.41 億例，死亡數突破 490 萬例。美國累計確診超過 4501 萬例，超過 72.5 萬人病故。印度累計確診超過 3408 萬例，巴西累計確診 2164 萬例。

周二 (11 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 36.15 點，或 0.10%，收 35,258.61 點。

標普 500 指數上漲 15.09 點，或 0.34%，收 4,486.46 點。

那斯達克綜合指數上漲 124.47 點，或 0.84%，收 15,021.81 點。

費城半導體指數上漲 24.37 點，或 0.74%，收 3,338.78 點。

標普 500 指數 11 個類股中，消費類周期股、資訊類股、通訊類股上漲，公用事業、健康照護等共 4 個類股收黑。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王上漲至少 1%。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.18%；臉書 (FB-US) 漲 3.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.11%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.01%。

道瓊成分股跌多漲少。高盛 (GS-US) 漲 1.88%；家得寶 (HD-US) 漲 1.31%。迪士尼 (DIS-US) 跌 3.01%；Amgen(AMGN-US) 跌 2.27%；IBM(IBM-US) 跌 1.58%。

費半成分股漲多跌少。AMD(AMD-US) 漲 3.84%；邁威爾 (MRVL-US) 漲 2.32%；安森美 (ON-US) 漲 1.92%；輝達 (NVDA-US) 漲 1.65%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.02%。

台股 ADR 漲跌互見 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.42%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 0.87%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.10%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.40%。

企業新聞

臉書跳漲 3.26% 至每股 335.34 美元。該公司近期利空不斷，但周一宣布將在歐洲招募 1 萬人發展「元宇宙」(metaverse)，目標讓所有人在共享虛擬空間互相交流。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.21% 至每股 870.11 美元。該公司預定美股周三盤後發布第 3 季財報，先前公布的第 3 季交車數刷新公司紀錄，達到 24.1 萬輛。

迪士尼重挫 3.01% 至每股 171.14 美元。巴克萊調降迪士尼股票評等，預測串流訂閱成長將減緩。迪士尼並在盤後宣布延後推出五部電影，包括《印第安納瓊斯 5》和正在製作中的《黑豹 2》等漫威作品，前者近一年，預定 2023 年 6 月在戲院上映，《黑豹 2》上映也從明年 7 月延到 11 月。

Zillow(Z-US) 暴跌 9.37% 至每股 85.46 美元。這家線上房地產公司表示，受勞動力短缺和供應鏈瓶頸影響，翻修屋難以及時銷售，今年將暫緩買進房源。

油價回軟，標普 500 指述的能源類股盤初漲幅消退，尾盤持平。西德州 (WTI) 期貨周一盤中一度突破 83 美元、寫七個月新高，但尾盤僅漲 0.2%，收每桶 82.44 美元。

經濟數據

美國 9 月工業生產月增率報 - 1.3%，預期 + 0.2%，前值由 + 0.4% 下修為 - 0.1%

美國 10 月 NAHB 房產市場指數報 80，預期 75，前值 76

華爾街分析

大型銀行上周為美股財報季寫下強勁的開始，本周多家重量級企業接力發布財報，包括 Netflix(NFLX-US)、特斯拉 (TSLA-US)、IBM(IBM-US)、英特爾 (INTC-US) 等科技股，以及嬌生 (JNJ-US)、P&G(PG-US) 和聯合航空 (UAL-US) 。

分析師普遍預期企業第 3 季獲利強勁，格外關注高層發布的財測、對前景看法。FactSet 訪調分析師預計，美國企業第 3 季盈餘可望較去年同期成長 30%。

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，標普 500 指數成分股企業第 3 季獲利預測近來上修 11%，是 20 年來同季最大上修幅度，「現在問題在於，管理階層對風險的看法為何？是僅限第 3 季或第 4 季，還是會延續到 2022 年？這將決定我們未來可能看到的企業獲利減緩速度，並對美股大盤價位扮演重要角色。」

美林交易員 Tom Essaye 說，油價和天然氣大漲是導致美股過去兩周暴跌的因素，雖然周一被財報季的消息掩蓋，但這些問題無法靠想像力解決，投資人仍得當心。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主