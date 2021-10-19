大摩示警鋼鐵價格見頂降評 美鋼股價已自8月高點崩近30%

今年鋼鐵價格的漲勢提振鋼鐵類股的業績，但摩根士丹利分析師周一 (18 日) 示警，近期鋼鐵即將見頂，商品價格走軟相關類股將遭遇逆風，並下調美國鋼鐵 (X-US) 的評等至賣出。

今年由於供應緊張導致熱軋鋼捲價格飆升至每噸約 1900 美元，過去 12 個月飆約 200%。相比之下，2019 年前的平均價格約為每噸 600 美元，而 9 月已達每噸 1950 美元。

儘管近期鋼價仍處於高點，但價格已呈現小幅下跌，大摩分析師 Carlos De Alba 預計本季鋼鐵價格將見頂。大摩還將美鋼的評等由持有下調至賣出，目標價也從每股 35 美元下調逾 50% 至每股 17 美元。

受大摩下調影響，美鋼周一下跌 1.18% 至 21.85 美元，該股過去一個月已下跌 5%，且與 8 月的 52 周高點 30.57 美元相比跌幅已達 28%。

儘管如此，美鋼今年迄今仍上漲 27.48%。美鋼以 2022 年預估 EPS 計算的預估本益比僅 3 倍，而標普 500 本益比則為 20 倍，如此低的本益比，表明市場並不預期目前鋼鐵價格或獲利能力會持續到未來。

除了大摩以外，高盛也對美鋼信心不足，該行分析師 Emily Chieng 本月初將美鋼評等下調至賣出，目標價則從 每股 34 美元下調至 21 美元。

據統計，美鋼目前分析師平均目標價為 30 美元左右，其中大約 31% 追蹤美鋼分析師將該股評為買進，賣出評等則佔約 39%。而華爾街將標普 500 指數評為買進比率約為 55%，而賣出僅佔不到 10%。