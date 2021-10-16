晶片短缺問題嚇不倒股民 蘋果股價已自低點反彈4% 

採購能力強大的蘋果據傳受到晶片荒影響，將被迫削減 iPhone 13 產量，但這絲毫沒有阻擋股民逢低買進，蘋果股價已從月初低點反彈 4%，周線連兩周收高，大多數分析師也都不感到擔憂。

蘋果 (AAPL-US) 周五收盤上漲 0.75% 至每股 144.84 美元，本周累計上漲約 1.3%，是六周來最佳。蘋果先前落入回跌 10% 的修正領域，並在 10 月 4 日跌到三個月低點，但從那時迄今共反彈 4%。

彭博本周三引述知情人士報導，由於博通 (AVGO-US) 和德儀 (TXN-US) 缺料，10 月到 12 月的 iPhone 13 系列機種產量可能減少多達 1000 萬支。但從股價表現來看，投資人似乎大多已經預料到供應鏈衝擊，並相信銷售不會流失，只是遞延。

分析師不只毫不擔心，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 甚至鼓勵投資人買進蘋果，理由是以蘋果的規模和對供應鏈廠商的重要性而言，其他競爭對手受到的衝擊可能更大。

Huberty 說：「如果連蘋果都無法滿足短期需求，競爭對手面臨的短缺問題可能更嚴重，反而是逢低買進蘋果股票的機會。」她對蘋果目標價為 168 美元。

本益比收斂

科技五大天王當中，除了臉書 (FB-US)，蘋果、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 都從低點反彈，周線連二漲，反映美國公債殖利率強勁升勢暫停。

富達投資全球總經部門主任 Jurrien Timmer 說，蘋果和 Alphabet 這類股票的估值相對營收成長預測尚屬合理，因此特別吸引人。他說：「他們的成長被低估，這些公司創造龐大的營收和現金流。」

蘋果股價目前是未來 12 個月預估獲利的 26 倍，從 9 月初的 28 倍收斂，也低於那斯達克 100 指數平均值 28 倍。

秋季第二場新品發表會、Q4 財報將登場

蘋果預定美國 10 月 28 日盤後公布 2021 會計年度第 4 季財報，市場預估獲利超過 200 億美元，比去年同期成長 60%。

蘋果並將在美國當地下周一 (台灣周二凌晨) 發表新款 MacBook Pro，是這款旗艦筆電五年來首次改款，也是第一款採用蘋果處理器的高階 MacBook Pro。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，蘋果仍能繼續發表新產品，代表公司有信心在年底購物旺季把東西交到消費者手上。他維持對蘋果 185 美元的目標價。