晶片短缺蘋果旺季銷售恐疲軟 華爾街：果粉忠誠將推動明年反彈

全球晶片短缺蔓延到蘋果 iPhone 13 新機供貨狀況，不過華爾街分析師認為，蘋果 (AAPL-US) 有望透過明年更強勁的表現來彌補年底消費旺季的損失，從而度過難關。

彭博周二引述知情人士報導，由於晶片短缺，蘋果可能會在今年年底前將其 iPhone 13 系列目標產量下修至 8000 萬支，下修幅度為 1000 萬支。

鑒於蘋果零組件巨大的採購量，以及對供應鏈的影響力，儘管蘋果可能無法盡可能採購更多零件，但仍有望比競爭對手取得更多零件。

研調 CFRA 分析師 Angelo Zino 表示，雖然蘋果在供應鏈中處於主導地位，但其在消費旺季前仍難自晶片短缺中倖免。

不過，此傳言並未改變 D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 對 iPhone 的預估銷售量。據 Refinitiv 統計，華爾街分析師預計第四季蘋果 iPhone 銷量約為 4500 萬支，關鍵消費旺季銷量約為 7940 萬支。

摩根士丹利分析師認為，蘋果享有市場領先的消費者忠誠度，即便生產出現任何延遲影響旺季表現，iPhone 的銷量仍會遞延至未來幾個季度。

研調 Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 表示，蘋果減產可能是供應鏈傳統提前增加備貨的正常流程，並隨著上市後銷售狀況來調整訂單，整體 iPhone 13 的銷量仍很健康，優於去年的 iPhone 12。