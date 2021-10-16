特斯拉、SpaceX助攻！馬斯克身價狠甩貝佐斯 等於比爾蓋茲和巴菲特的總和

特斯拉 (TSLA-US)、SpaceX 的執行長馬斯克在全球億萬富翁排行榜已進入新的境界，不僅穩坐全球首富，周五 (15 日) 最新身價達 2300 億美元，等同於微軟創辦人比爾 · 蓋茲和股神巴菲特的總和。

根據彭博億萬富翁指數顯示，馬斯克淨資產為 2300 億美元，蓋茲以 1300 億美元位居第四，巴菲特則名列第十，淨資產 1020 億美元。

今年 1 月馬斯克以 1850 億美元的淨資產，擠下 2017 年以來連年拿下首富的亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) ，首次成為新科全球首富。

儘管貝佐斯目前位居第二，但其身價仍不遑多讓，淨資產為 1910 億美元。不過，由於馬斯克其下特斯拉與 SpaceX 近期市值水漲船高，使馬斯克今年財富已增加 600 多億美元。

特斯拉近一個月漲幅 11.37%，截至周五股價達到每股 843.03 美元，逐漸站回年初時的高點。此外，SpaceX 公司估值已突破 1000 億美元，據彭博報導，SpaceX 近期出售股票的交易，讓馬斯克的淨資產增加 110 億美元。

蓋茲和巴菲特都曾是全球首富，若不是兩人近年來積極從事慈善事業，排名明顯將與馬斯克不相上下。兩人近年向慈善事業捐贈高達數百億美元，而馬斯克則因沒有做出相應捐贈，曾受到輿論抨擊。

馬斯克曾反駁，他更偏好匿名捐贈，今年馬斯克曾承諾捐贈 1.5 億美元，其中包括在除碳競賽中提供 1 億美元的鉅額獎金。