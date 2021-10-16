財報前快買進！獲Evercore ISI列入戰略領先名單 Uber漲逾2%

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 發表報告，重申共享乘車公司 Uber (UBER-US) 股票「優於大盤」評級及 70 美元目標價，並將該股加入「戰略領先股票名單」(Tactical Outperform List)，激勵該股週五漲逾 2%。

Mahaney 認為該公司的共享乘車業務即將復甦，且即使在新冠疫情逐漸消散後，該公司的鮮食外賣業務仍保持強勁動能。

有鑑於 Uber 近期更新的財測和今年迄今股價的低迷表現，Mahaney 認為 Uber 是進入 9 月財報季風險最低的網路股。

Uber 週五上漲 1.08 美元或 2.28%，收 48.36 美元。

Uber 最新 9 月止當季財測 (Uber 於 9 月 21 日向 SEC 提交)

預定總額：228 億美元至 232 億美元之間，較先前預期的 220 億美元至 240 億美元範圍縮小。

調整後 Ebitda：由於兩大主要業務都有強勁的改善，調整後 EBITDA 預估落在虧損 2500 萬美元至獲利 2500 萬美元區間，先前該公司預估虧損在 1 億美元以下。

Uber 當時曾預期第四季調整後 EBITDA 介於 0 至獲利 1 億美元。

Mahaney 指出，儘管前景有所改善，但截至週四，Uber 今年迄今股價仍約有 7% 跌幅，落後同業。共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 今年迄今上漲 3%， DoodDash (DASH-US) 大漲 49%，且 Nasdaq 綜合指數同期上升 15%， 因此他認為 Uber 到 2021 年底至 2022 年這一期間應可提供投資者「有意義的上漲」。

該分析師發現，Uber 目前交易價與勁敵 Lyft (LYFT-US) 的本益比相同，但卻較 DoorDash 大幅折價。他指出，雖然許多投資者最初將鮮食外賣業務視為共享乘車業務的平衡，但他卻認為這兩者是互補的，因為隨著共享乘車市場復甦，鮮食外賣服務已深植消費者生活。

Mahaney 表示，共享乘車業務的復甦速度較其預期緩慢，但一旦好轉，由於 Uber 趁著疫情期間削減了 10 億美元的固定成本，該部門的成本結構將更加精簡。

他認為，共享乘車業務的第四季和進入 2022 年的利潤均有所改善，因為 6 月止一季為吸引駕駛重返平台而祭出的激勵措施已達高峰。