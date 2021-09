鉅亨美股雷達：市場質疑UBER獲利改善可持續性、FB Portal Go需求不確定性高

美股重要看點:

週三 (22 日) 美股市場正在等待聯準會 9 月 FOMC 會議決議,投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 預測,Fed 將在 9 月會議上釋放 Taper 信號,為 11 月正式宣布 Taper 鋪路。

高盛認為,9 月份的 FOMC 會議聲明,可能再次強調,如果美國經濟發展與預期大體一致,將在相對較短的時間內開始降低 QE 購債速度。

此外,高盛預計 FOMC 將不會公佈縮減購債路徑,但可能會提供相關線索。

美股前一交易日漲跌:

道瓊指數下跌 50.63 點,或 0.15%,收 33,919.84 點。

那斯達克指數上漲 32.5 點,或 0.22%,收 14,746.4 點。

標普 500 指數下跌 3.54 點,或 0.08%,收 4,354.19 點。

費城半導體指數上漲 6.8 點,或 0.20%,收 3,345.0 點。

今日重要總經數據:

美國 8 月成屋銷售年化總數 (萬戶),市場預期 584,前值為 599。

美國 8 月成屋銷售年化月增率,市場預期 -2.5%,前值為 2.0%。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶),市場無預期值,前值為 -642.2。

重要個股動態:

1. 蔚來 (NIO-US)

市場分析認為,基本面上看,蔚來的財務基本面正在改善,因在營收大幅增長的同時,蔚來的虧損也在大幅減少。

不斷延長的產品線,進軍歐洲市場和電池創新,意味著蔚來業務還有巨大增長空間。但是,隨著傳統汽車巨頭和科技巨頭計劃或已涉足電動車產業,競爭將日趨激烈。

近期,半導體車用晶片供給緊張對蔚來產生了不利影響,而從更長時間來看,電池供給緊俏也會對電動汽車股票產生更大不利影響,成為電動車產業的風險隱憂。

NIO 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

2. Uber (UBER-US)

Uber 在最新向美國證管會 (SEC) 提交的文件中表示,預計第三季 EBITDA 將介於虧損 2500 萬至獲利 2500 萬美元之間,優於先前公司預計的虧損低於 1 億美元。

且 Uber 並最新預計,第四季 EBITDA 將能上看 1 億美元,而 Uber 解釋業務改善的原因是,隨著經濟開放,使用叫車服務的人越來越多。

CFRA Research 分析師 Angelo Zino 認為,雖然 Uber 優於預期的調升獲利預期是一個積極信號,但投資者可能懷疑這些正向展望的「可持續性」,因為監管的不確定性仍然是 Uber 一大風險。

KeyBanc 分析師 Edward Yruma 同意上述一看法,並認為 Uber 的司機薪資上升正導致成本增加,不利於 Uber 的中期展望。

Uber 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

3. Facebook (FB-US)

Facebook 最新公佈首款可攜式的智慧螢幕 Portal Go,看準視訊市場需求。

Facebook 的 Portal Go 採用可充電電池,無需接入電源插座即可使用,這意味著 Portal Go 將進入以蘋果 iPad 為代表的平板電腦市場,但 Facebook 堅持認為 Portal Go 的主要用途是視訊會議。

市場分析,Facebook 在說服消費購買 Portal Go 上將遭遇不小困境,因市場許多平板電腦也提供了相同功能,且許多消費者已經有了平板電腦,可攜式智慧螢幕不見得可以吸引到消費者興趣。