駁斥德州「心跳法案」 Lyft將為司機全額支付法律費用 Uber跟進

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 週五表示，倘若自家平台上的司機因犯德州本週生效的反墮胎法《心跳法案》(TX SB8) 而遭起訴，公司將為其支付法律費用，在特斯拉 (TSLA-US) 馬斯克避而不談支持該法案與否後，這是首家發表意見的企業。

美國德州 5 月批准最嚴苛的反墮胎法，規定未來在德州境內，只要女性懷孕超過 6 週，無論任何原因或理由 (如強姦或亂倫的受害者)，都不被允許執行中止受孕或墮胎手術。然而，許多女性甚至是在懷孕 6 週過後才發現懷孕事實。

根據該法，若在懷孕 6 週後接受墮胎，孕婦可能不會被起訴，但協助手術者，包括醫生、支付手術費用的人和診所工作人員都可能面臨司法追究，就連協助載運孕婦至診所接受墮胎的 Lyft 司機都可能遭殃，面臨高達 1 萬美元的罰款。

Lyft 發布聲明說：「Lyft 司機從不負責監控乘客的去向和理由。請試著想像作為司機，怎麼會知道載送任一名乘客就構成違法事由了。同理，乘客也永遠不必證明或交代其蹤跡和原因。試著想像一下一名想做產檢的孕婦，她為何要擔心司機怕違法而取消載運服務。這兩者都是不可接受的。」

Lyft 執行長 Logan Green 週五推特指出，「這是對女性取得醫療保健和選擇權的攻擊。《心跳法案》威脅要處罰司機，就因為他們將大眾載至他們必須去的地方，尤其是行使選擇權的婦女。」

Lyft 表示，其辯護基金將全額支付司機因該法而產生的法律費用，且公司將向美國計劃生育聯盟 (PPFA) 捐贈 100 萬美元。

Lyft 的主要競爭對手 Uber (UBER-US) 也隨即跟進，其執行長 Dara khosrowshahi 在推特上聲援，並稱 Uber 也將同樣為自家司機支付全額法律費用。

德州州長 Greg Abbott 週四公開稱馬斯克支持該法案，但這位 2020 年為節稅而搬遷至德州的特斯拉執行長卻沒有直接回應 Abbott 的說法，僅說政府不應該把自己的意志强加给人民，若這樣做時，必須立志使人民的累積幸福最大化。他說：「我寧可避開政治。」