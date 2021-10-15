能源危機切斷冶煉廠生產 銅鋅鋁齊漲、LME金屬指數飆新高

能源短缺、從電力到天然氣的價格都飆漲，已經導致從中國到歐洲的冶煉廠產量下滑，銅、鋅、鋁等工業金屬周四 (14 日) 漲至多年新高，倫敦金屬交易所 (LME) 基本金屬指數更衝上歷來最高。

追蹤六種工業金屬的 LME 基本金屬指數，周四上漲 2.6% 至 4623.4 點，今年來漲幅擴大為 35%。

LME 基本金屬指數歷年走勢。來源: Bloomberg

倫敦鋁期貨價——能源消耗最高的原物料之一——周四上漲 1.6% 至每噸 3117 美元，登 13 年高點。

倫敦鋅期貨同日收盤上漲 3.7% 至每公噸 3528.5 美元，上海交易期貨價飆 7.9% 並漲停，報每噸人民幣 2.57 萬元。

從中國到歐洲，冶煉廠金屬產量紛紛減少。鋅業巨擘 Nyrstar 周三宣布，歐洲三座冶煉廠將減產多達 50%，理由是電力和碳排放衍生的成本大幅增加。

鋅業巨擘 Nyrstar 宣布歐洲三座冶煉廠減少 5 成。(圖: AFP)

鋅主要用於鋼鐵生產，鋁可用於食品包裝、汽車到建材，銅更因用途廣泛，被視為反映全球經濟健康程度的晴雨表。

倫敦銅期貨周四盤中一度突破每噸 1 萬美元，截稿前報每噸 9984 美元，漲幅 3.5%。紐約銅期貨跳漲 2.6% 至每磅 4.63 美元，本周累計漲逾 8%，有望挑戰今年稍早創下的 4.75 美元歷史高點。

目前銅現貨相較 3 個月期貨的逆價差 (backwardation) 達到近 10 年來最大，顯示庫存驟減、供給吃緊。事實上，LME 六種基本金屬中有五種金屬都出現逆價差，代表現貨供給普遍緊繃。

美國銀行技術分析顯示，大宗商品交易員正從石油轉進銅，銅價有望繼續上漲。

通膨壓力升溫

工業金屬上漲，可能導致通膨壓力進一步升溫。周三公布的數據顯示，中國 9 月生產者物價指數 (PPI) 創將近 26 年來最快增速，這個世界工廠面臨的成本壓力，可能很快就會蔓延到其他地方。

目前能源危機主要影響供給面，但需求面疑慮正快速增加。一些分析師擔心，如果中國的工廠需求令人失望，價格漲勢可能受限。

黑色系金屬行情反彈，鐵礦砂期貨止住連兩日跌勢回升，不過中國期貨合約報價本周迄今已經下挫 2%，因市場擔憂明年初將實施的新鋼鐵限產措施會打壓消費。

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