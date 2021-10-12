美財政部：即將就取消數位稅和部分國家達成共識

美國財政部周一 (11 日) 表示，即將與一些國家就取消數位服務稅達成共識，盼最終能順利在 10 月 30 日至 10 月 31 日於羅馬舉行的 20 國 (G20) 峰會上達成協議，以排除潛在的貿易爭端。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 上周宣布，參與包容性架構 (Inclusive Framework) 的 140 國中，有 136 國就 15% 的全球最低企業稅率與利潤分配稅制達成共識。

此外，協議還要求所有參與國取消跨境數位服務稅 (Digital Services Taxes,DST)，考慮到許多大型科技公司主要來自美國，例如臉書 (FB-US)、Google 以及蘋果 (AAPL-US) 等，美國政府認為數位稅制對美企來說並不公平。

為了順利推進全球稅改協議談判，美國此前延後實施對法國、英國、義大利、西班牙、奧地利、印度和土耳其等國家的進口關稅，藉此爭取更多談判時間。

美財政部官員表示，正與各國就取消 DST 的過渡安排進行談判，預計將有助於排除美國對實施數位服務稅國家採取報復性關稅的必要性。

上述官員沒有具體說明哪些國家已接近和美國達成協議，僅稱隨著暫停課徵關稅的期限即將在 11 月下旬到期，這將為仍在進行當中的談判增添緊張氣氛。

各國領導人將在 10 月 30 日至 31 日出席羅馬 G20 峰會時，就上述協議作出最終決定，目前 OECD 正在擬定協議法律文本，但一些細節仍不清楚，包含需要幾個國家同意才能使協議生效。