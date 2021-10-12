〈美股盤後〉財報季登場前謹慎 美股本周首日收黑 道瓊跌250點 

美股四大指數本周第一個交易日開高開低，道瓊下挫 250 點，標普連續第二個交易日收黑，投資人評估能源價格飆漲和通膨壓力，並在財報季即將開跑前抱持觀望心態。西德州原油漲破每桶 80 美元，美元上揚，金價走軟，比特幣 5 月至今首次突破 5.7 萬美元。

美股在午盤翻黑走低，能源股盤中大多時候受到油價激勵上漲，但尾盤漲勢收歛，科技股普遍下挫。公債期貨下跌，現貨市場因哥倫布日休市一天。

政經消息方面，投資人擔心中國下一波監管對象將是金融業，華爾街日報 (WSJ) 周一引述消息人士報導，中國國家主席習近平向中紀委下令，審查至少 25 家國營銀行及其他金融機構，以釐清他們和大型民間企業是否走得太近，尤其是最近幾個月引起關注的恒大、滴滴和螞蟻。

儘管美國上周五公布的 9 月非農就業大爆冷門，但市場預期美國聯準會 (Fed) 不會延後縮減購債。

高盛周一下修美國全年經濟成長率預測，預估今年成長成長 5.6%(原估 5.7%)、明年成長 4%(原估 4.4%)，理由是消費者支出復甦比預期緩慢，且財政支持逐漸到期。

美股財報季將在本周由銀行股揭開序幕，周三由摩根大通 (JPM-US) 打頭陣，美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US)、花旗集團 (C-US) 和高盛 (GS-US) 財報也將陸續登場。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2.38 億例，死亡數突破 485 萬例。美國累計確診超過 4441 萬例，超過 71 萬人病故。印度累計確診超過 3397 萬例，巴西累計確診 2157 萬例。

周二 (11 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 250.19 點，或 0.72%，收 34,496.06 點。

標普 500 指數下跌 30.15 點，或 0.69%，收 4,361.19 點。

那斯達克綜合指數下跌 93.34 點，或 0.64%，收 14,486.20 點。

費城半導體指數下跌 25.04 點，或 0.77%，收 3,221.23 點。

標普 500 指數 11 個類股中 7 個類股走低，通訊服務、公用事業、金融、科技等跌，基本金屬類股、能源股小漲。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王全面下滑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.06%；臉書 (FB-US) 挫跌 1.39%；Alphabet (GOOGL-US)跌 0.62%；亞馬遜 (AMZN-US)跌 1.29%；微軟 (MSFT-US)跌 0.21%。

道瓊成分股跌多漲少。Visa(V-US)跌 2.24%；摩根大通 (JPM-US) 跌 2.1%；Verizon(VZ-US)跌 1.99%；高盛 (GS-US) 跌 1.93%；迪士尼 (DIS-US)1.82%；Nike(NKE-US) 跌 1.44%。

費半成分股跌多於漲。II-VI(IIVI-US)跌 3.36%；安森美半導體 (ON-US) 跌 2.54%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 1.83%；美光 (MU-US) 跌 1.28%。應材 (AMAT-US) 漲 1.01%。

台股 ADR 漲跌互見 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.20%；日月光 ADR(ASX-US) 持平；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 1.30%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.20%。

企業新聞

能源股隨油價上漲，Enphase Energy(ENPH-US)、Sunrun(RUN-US) 跳漲逾 4%，Halliburton(HAL-US) 漲 3%。

棉價站上每磅 1.16 美元十年新高後，服飾類股大受打擊，GAP(GAP-US)、Levi Strauss(LEVI-US) 皆重挫逾 4%、Ralph Lauren(RL-US) 跌 1.6%。

比特幣突破 5.7 萬美元，是 5 月以來首見，Coinbase(COIN-US) 跳漲逾 3%。

西南航空 (LUV-US) 重挫 4.17%，該公司兩天來取消將近 2000 個航班，目前預期本周恢復正常，但不排除再砍航班。

Merck(MRK-US)(默沙東，默克)向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請新冠口服藥的緊急使用授權(EUA)，其股價開高走低，終場收跌 0.87%。

華爾街分析

展望美股第 3 季財報季，Refinitiv IBES 數據顯示，分析師預估標普 500 指數成份股公司淨利年增 29.6%，增幅遠遜於第 2 季的 96.3%。

專家表示，投資人關注供應鏈問題對某些公司或產業會有比較顯著的影響，企業對通膨的看法也受矚目。

摩根士丹利分財管投資長 Lisa Shalett 說，如果美股財報季因為企業調降財測受衝擊，消費者信心惡化可能很快就會影響到股市投資人。

她說：「我們認為企業的獲利預測很脆弱。雖然 Fed 和消費者已經接受通膨是暫時性的，但消費者不認同這一點，如果消費者信心沒有快速好轉，市場可能表現疲轉。而導致市場疲軟的因素包括令人失望的財報、消費支出下滑、儲蓄率上升。」

伯恩斯坦分析師 Neil Beveridge 說，能源成本的高速或快速上漲，過去曾引發經濟衰退，如果情況不改變，歷史可能重演，能源價格上漲會導致消費者可支配所得將減少。

高盛經濟學家 Joseph Briggs 說：「以看電影這類活動為例，很多人認為至少還要再 6 個月才有可能恢復正常支出模式，這代表景氣還要一段時間才能完全恢復正常。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主